Malkin-mérföldkő, Kopitar-mesterhármas

A Pittsburgh Penguins orosz sztárja, Jevgenyij Malkin 800. gólpasszát adta az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján, amikor csapata 6-3-ra győzött a Detroit Red Wings otthonában.

GENO MALKIN HAS CAREER ASSIST #800 ON THIS KARLSSON PP GOAL 😱🔥 pic.twitter.com/raATtRT3gy

— Gino Hard (@GinoHard_) October 11, 2024