Aggódnak a szurkolók ten Hag első igazolásáért

A Manchester United elkezdte a felkészülést a következő szezonra, a nyugtalankodó szurkolóknak pedig rögtön feltűnt egy komoly hiányzó.

Tyrell Malacia még 2022-ben, a holland tréner első szerzeményeként érkezett az Old Traffordra. Rögtön berobbant a kezdőcsapatba, 39 mérkőzésen lépett pályára, ebből 22-szer a Premier League-ben.

A Newcastle elleni szezonzáró után viszont térdműtéten esett át, amiből bő egy év után sem tudott teljesen felépülni.

Először a Manchester City elleni FA-kupa győzelem ünneplése közben lehetett felfedezni, most azonban megint aggódó hangokat hallatnak a drukkerek.

A Vörös Ördögök a héten megkezdték a felkészülést a következő szezonra, Tyrell Malaciát viszont egyetlen hivatalos edzőfotón sem lehetett felfedezni.

Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy a többiekkel együtt jelen volt-e a carringtoni edzőközpontban, de az biztos, hogy a klub egyik social media felületén sem találtak róla fotókat.

A Manchester United egyik sajtószóvivője szerint Malacia továbbra is sérülése utáni rehabilitációját végzi.

Samuel Luckhurst, a Manchester Evening News szerkesztője szerint egyelőre nem tudni, hogy a több, mint egyéves kihagyás ellenére mikor állhat újra edzésbe.

Tyrell Malacia is continuing his recovery from a knee injury away from #mufc first-team training. Still no timeframe on when he will be back in training.

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) July 9, 2024