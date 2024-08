Major Veronika bronzérmes lett női sportpisztolyban

Major Veronika bronzérmet nyert a női sportpisztolyosok szombati fináléjában a párizsi olimpián.

Major Veronika volt az utolsó magyar döntős sportlövészetben. Igaz ezen az olimpián az egyetlen magyar is, aki be tudott kerülni a fináléba.

Major Veronika a női sportpisztoly döntőjébe elsőként került be, de a párizsi olimpián már kiderült, hogy ez nem jelent semmit, hiszen az előző selejtezőjében is legjobb volt, aztán nyolcadikként fejezte be a döntőt.

Azonban ezúttal nem történt ilyen, hiszen az első kör után az amerikai riválisa esett ki. Major pedig a második helyen állt.

A második kör után pedig kiderült, hogy mindenképpen pontszerző lesz a magyar versenyző, hiszen a vietnami esett ki, így hatan maradtak, a magyar versenyző pedig az élen holtversenyben.

Hét sorozat után a legjobb négyben volt a magyar, egy lépésre az éremtől. De ezért az éremért szétlövés következett az indiai Bhaker ellen. Amit aztán Major megnyert, így ezzel a második magyar sportlövő hölgy lett, aki érmet tudott nyerni olimpián, Igaly Diana után.

Sajnos itt volt a vége a versenynek számára, hiszen már nem tudta az élen állókat befogni a következő körben. De így is megszerezte a harmadik helyet.

A keszthelyi sportlövő a pénteki alapversenyből olimpiai csúcsbeállítással első helyen jutott döntőbe, a fináléban végül 31 ponttal szerezte meg a harmadik helyet.

Ezzel az első és egyetlen érmét nyerte a magyar sportlövő küldöttségnek a párizsi olimpián.