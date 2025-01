„Magyaros” párharc is lesz az FA-kupa következő körében

Négy olyan csapat is versenyben van még a legrégebbi kupasorozatban, amelynek van magyar játékosa.

Magyar érdekeltségű csapatok is találkoznak egymással a labdarúgó angol FA Kupa következő körében: a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool Szűcs Kornél együttesével, a másodosztályú Plymouth Argyle-lal csap össze a negyedik fordulóban.

Az angol szövetség beszámolója szerint a legjobb 16 közé jutásért a Kerkez Milost is a soraiban tudó Bournemouth a hozzá hasonlóan élvonalbeli Everton otthonában lép majd pályára, míg a Championshipben érdekelt Blackburn Rovers – amelyben a kapus Tóth Balázs a hétvégén debütált – a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wandererst látja vendégül.

The draw for the #EmiratesFACup fourth round is complete 🏆

