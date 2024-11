Sokkoló meccsen négygólos vereség Amszterdamban

A magyar labdarúgó-válogatott 4-0-ra kikapott Hollandiában a Nemzetek Ligája A-divíziójának ötödik fordulójában, így biztosan csoportja harmadik helyén végez. A mérkőzést Szalai Ádám rosszulléte miatt negyedórára félbeszakították.

Egy negyvenéves átok megtörésére készült a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Amszterdamban. A nemzeti tizenegy utoljára 1984-ben diadalmaskodott Hollandia ellen, azóta tíz találkozón kilenc vereség mellett egy döntetlent értek el a mieink az Orajnéval szemben.

„Ria-ria Hungária!” – zengte a Johan Cruijff ArenA különböző szektoraiból több száz, talán ezer magyar torok, mielőtt felcsendült volna a Himnusz. Noha az UEFA büntetése miatt nem értékesítettek belépőket a vendégszektorba, számottevő honfitársunk buzdította a válogatottat a hollandok számára fenntartott szektorokból.

Rögtön a kezdést követően felhördült a publikum. Az első magyar támadás végén Nego próbálkozott közelről, Verbruggen azonban lábbal hárított, a partjelző ugyanakkor lest jelzett.

Nem sokkal később már szabályos keretek között szerezhetett volna gólt Marco Rossi együttese. A harmadik percben az ötvenedik válogatottságát ünneplő Szoboszlai Dominik tört be a tizenhatoson belülre, lövését blokkolták, a kipattanót pedig Schäfer durrantotta fölé.

A nyolcadik percben drámai jelenetek zajlottak le a magyar kispadnál. Szalai Ádám, a válogatott asszisztens edzője rosszul lett, Gil Manzano játékvezető pedig azonnal megszakította a játékot. A közel negyedórán át tartó orvosi beavatkozás során döbbent csend honolt a stadionban. Miután stabilizálták Szalai Ádám állapotát, a közönség felállva tapsolt.

A pályán kívülről tehát megnyugtató, azon belülről ugyanakkor aggasztó hírek érkeztek. A VAR vizsgálni kezdte, hogy Malen beadása után Nikitscher kézzel ért-e a labdához a tizenhatoson belül. Gil Manzano tizenegyest ítélt.

A büntetőt Weghorst higgadtan értékesítette, majd a szívszorító jelenetekre fittyet hányva, talán egy kicsit eltúlzott ünneplésbe kezdett. (1-0)

Szinte azonnal válaszolhatott volna Marco Rossi együttese. Nagy Zsolt bal oldali beadása után Sallai Roland fejelhetett tisztán a büntető területen belülről, a kapus viszont könnyedén fogta a fejest.

A túloldalon Dibusz Dénes is megcsillogtatta erényeit. A magyar hálóőr előbb Reijnders stukkolását tornázta ki parádés mozdulattal a léc alól, majd a budapesti meccsen beköszönő Dumfries próbálkozását stoppolta.

Az első játékrész ráadásában ismét tizenegyeshez jutottak a hazaiak, miután Nagy Zsolt buktatta Malent.

