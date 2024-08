Vitatható bírói ítéletek, gyenge támadójáték: kikapott a női pólócsapat az USA ellen

Az Amerikai Egyesült Államok női vízilabda csapata 5-4-re, heroikus küzdelemben legyőzte a magyar válogatottat a negyeddöntőben, így a mieink nem jutottak tovább a legjobb négy közé.

Kifejezetten szoros, kevés gólt hozó mérkőzést vívott egymással a magyar női vízilabda-válogatott és az a háromszoros olimpiai címvédő Egyesült Államok csapata. Tétmérkőzésen a 2022-es világliga-meccs óta nem tudta megverni a nemzeti együttes az amerikai csapatot. Mihók Attila és Cseh Sándor együttese a februári, dohai világbajnoki döntő „visszavágóján” óriási csatát vívott a sorozatban negyedik sikerére hajtó riválissal, a találkozó negyedik negyedében egyetlen gól született, ez döntött

Az első negyedet 2-1-re nyerte a magyar női vízilabda-válogatott. A második nyolc percet aztán az USA hozta 2-0-ra, többek között azért is, mert a kapusukon nem találtunk fogást.

Ez pedig a harmadik etapra is kitartott, ám ebben a játékrészben már sikerült két gólt dobnunk, s így 4-4-es döntetlennel fordultak a felek az utolsó játékrészre. A mi kapunkban Magyari Alda is remek napot fogott ki, s az utolsó másodpercekig nyílt volt az összecsapás. Keszthelyi Rita a meccsen négy kapufát is dobott, a szerencse sem állt mellettünk. A negyed első gólját kettős emberelőnyben az Egyesült Államok szerezte, mindezt három perccel a vége előtt. Ezt követően pedig voltak még helyzeteink, de a befejezésekben ma rendre hiba csúszott, és a bírói ítéletek is inkább a másik oldalra kedveztek.

Így a háromszoros olimpiai bajnok Egyesült Államok jutott tovább a legjobb négy közé. A magyarok csütörtökön a görögökkel találkoznak a folytatásban.

Eredmény, negyeddöntő:

Egyesült Államok-Magyarország 5-4 (1-2, 2-0, 1-2, 1-0)

Gólszerzők: Steffens 2, Prentice, Roemer, Fattal 1-1, illetve Garda, Leimeter, Keszthelyi, Faragó 1-1