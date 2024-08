Másodperceken múlott az elődöntő, hosszabbításban kapott ki a női kézicsapat

A magyar női kézilabda-válogatott hajszálra volt az olimpiai elődöntőtől, de a rendes játékidőben 29-29-es döntetlent játszott Svédországgal. A hosszabbításban pedig felőrölt minket a rutinosabb és az idegek harcát jobban bíró ellenfél.

A magyar női kézilabda-válogatott azzal a Svédországgal találkozott a párizsi olimpia negyeddöntőjében, amellyel a kvalifikáció során és az előző olimpián is összecsapott. Mindkétszer sikerrel abszolváltuk a mérkőzést, azonban a két évvel ezelőtti Eb-n és a tavalyi vb-n is kikaptunk ellenük, így szoros mérkőzésre volt kilátás.

Ellenfelünk kezdte jobban a találkozót, Golovin Vlagyimir csapata szinte végig futott az eredmény után. Az első játékrész utolsó tíz percében néggyel is ellépett Svédország, ám a szünetre sikerült egyre feljönnie a magyar együttesnek. Klujber Katrinék remek második félidőt hoztak, többször is átvettük a vezetést. A Ferencváros átlövője a 46. percben már tíz gólnál járt, szinte hátán vitte a csapatot és a legjobb meccsét nyújtotta az ötkarikás játékokon.

Tíz perccel a vége előtt 26-25-re vezetett a magyar válogatott, így roppant izgalmas utolsó perceket ígért a hajrá. Esélyünk volt a kétgólos vezetésre is, azonban a svédek kiegyenlítettek. Az 55. percben Böde-Bíró Blanka fogta az ellenfél helyzetét, majd Simon Petra tette hozzá a magyarok gólját, 27-26 ide, viszont Axnér gyors góljával megint jött az egyenlítés. Az 57. percben Svédország vezetést szerzett, pedig azt megelőzően legutóbb 23-22-nél volt náluk az előny. Simon Petra újabb jó betörésével aztán újfent egyenlítettünk. Két perccel a vége előtt esélyt kaptunk a fordításra, azonban túljátszottuk, passzív miatt elvették tőlünk a labdát, de ugyanezt lépéshiba miatt a svédekkel is megtették.

15 másodperccel a vége előtt jött Vámos gólja, és 29-28 lett ide!

Nina Koppang azonban egyenlíteni tudott egy életerős átlövéssel. Így jöhetett a hosszabbítás.

A hosszabbítás egyértelműen a svédeké volt

A extra ráadást sajnos Svédország kezdte jobban és 31-29-re is ellépett az északi együttes. A magyar csapat nem tudott gólt dobni az első öt percben. A másodikban is a svédeké volt az első, a 32-29 pedig kilátástalan helyzetbe hozta Golovin Vlagyimir gárdáját, majd újabb két találattal köszönt be az ellenfél. Így sorozatban hatot kaptunk a rendes játékidő végét is figyelembe véve. Közel nyolc perc góltalanság után csak eredményes lett a magyar csapat, egymás után kétszer is, 34-31-re zárkóztunk, de ez már kevés volt.

A végeredmény 36-32 Svédország javára, így ők jutottak az olimpiai elődöntőbe.

A magyar válogatott számára véget ért az olimpia. Hogy a hatodik, vagy hetedik helyen zár-e, az az utolsó negyeddöntő, a norvég-brazil találkozó kimenetelétől függ. Legutóbb, Tokióban hetedik lett a nemzeti csapat.

Eredmény, negyeddöntő:

Svédország-Magyarország 36-32 (16-15, 29-29, 31-29) – hosszabbítás után