Magyar gól a Bundesligában!

A Bundesliga 10. fordulójában magyar gólnak is tapsolhattunk, köszönhetően a Wolfsburg színeiben beköszönő, 18 éves Dárdai Bencének!

A Dárdai Bencével felálló Wolfsburg 3-1-re nyert a Heidenheim vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A korábbi magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál legkisebb fia kezdőként lépett pályára és a 42. percben egy kavarodás után közelről szerzett szemfüles és némileg talán szerencsés gólt, ezzel pályafutása első találatát jegyezte a Bundesligában. A támadó középpályásról remek hírek érkeztek már eddig is, amit most újabb bajnoki fellépéssel, és persze góllal támasztott alá. A kétlábasnak tartott, remekül cselező, kiváló passzkészséggel és átlagon felüli lövőtechnikával rendelkező 18 esztendős játékos már Marco Rossi kapitány radarján is szerepel. És könnyen előfordulhat, hogy a gólja után a következő válogatott összetartásra már érkezik is a meghívó Wolfsburgba!

18 yo Bence Dárdai scored his first Bundesliga goal today v Heidenheim and we can truly say he has hit the ground running in the past 3 weeks.💪

Strong cameo v Dortmund in the cup

MOTM v Augsburg

goal v Heidenheim

Marco Rossi said Bence is open for Hungary,and will approach him. pic.twitter.com/VoJfXRrlgW

— Hungarian Scout (@HungarianScout) November 10, 2024