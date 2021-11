A csapatkapitány Szalai Ádám térdműtétje után újra meghívót kapott, Kiss Tamás pedig újoncként tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének, amely a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két mérkőzésére, San Marino és Lengyelország ellen készül.

Marco Rossi szövetségi kapitány keddi kerethirdetése során elmondta, mivel az együttes gyakorlatilag nem juthat ki a jövő évi világbajnokságra, most lehetőséget adhat fiatal játékosoknak is, ilyen Kiss Tamás, illetve az angolok elleni döntetlen alkalmával már a cserepadon ülő Balogh Botond. Előbbivel kapcsolatban kiemelte, robbanékonysága és sebessége alkalmassá teszi arra, hogy nemzetközi szintű mérkőzéseken bizonyítson.



Az olasz tréner megjegyezte, az angolok otthonában elért 1-1-es döntetlent követően "megnyugodott a lelke", hiszen a játékosok bebizonyították, hogy ha az első perctől az utolsóig betartják a taktikai utasításokat, csapatként dolgoznak, akkor bárkinek a dolgát képesek megnehezíteni.



A soron következő két összecsapással kapcsolatban kijelentette, San Marino ellen egyértelműen a három pont megszerzése a cél, egyúttal azt szeretné látni, ha a játékosok "kunsztokat" mutatnának be és a szép futballra törekednének.



Hozzátette, alapvetően a lengyelek ellen is ez lenne az elképzelés, de Varsóban várhatóan telt ház és egy jóval magasabban jegyzett válogatottal szemben ez sokkal nehezebb lesz, így pontszerzéssel már elégedett lenne, mert alapvetően az eredmények határoznak meg egy csapatot.





A szövetségi kapitány hangsúlyozta, San Marino ellen, nem lebecsülve az ellenfelet, elsősorban a korábban kevesebb szerephez jutott futballistáknak ad majd lehetőséget, hiszen egyfajta útmutatást szeretne kapni ezektől a játékosoktól a jövőre nézve. Kiemelte, nem sok játékos lesz, aki végig játssza majd mindkét találkozót - Szalai Ádámot említette meg, akivel sokat tervez.

Botka Endre, a Ferencváros védője a klubjában az elmúlt mérkőzéseken nem lépett pályára, a válogatott keretnek azonban a tagja, vele kapcsolatban elhangzott, hogy megfertőződött koronavírussal, azonban már felépült, és akár csütörtökön, a Celtic Glasgow elleni Európa-liga csoportmérkőzésen is ott lehet a zöld-fehérekkel.





Az MLSZ honlapján megjelent nyilatkozatában a tréner külön kitért a keretből kimaradt Nikolics Nemanjára, akivel kapcsolatban kiemelte, ugyan igazi csapatember, aki példakép a fiatal játékosok számára, jelenleg azonban nem játszik rendszeresen klubjában, így nincs csúcsformában.

A magyar válogatott jövő pénteken San Marinót fogadja, három nappal később Lengyelországban zárja a kvalifikációs sorozatot.

A magyar válogatott kerete:



kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig)

védők:

Balogh Botond (Parma), Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (PAFC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce FK)

középpályások:

Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Schäfer András (FC DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

támadók:

Hahn János (FC DAC), Kiss Tamás (SC Cambuur), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (1. FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasimpasa)



