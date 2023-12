Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elmúlt napokban felidéztük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

Bizakodó Rossi és aggódó Löw

A franciák elleni eufórikus döntetlen után kellemes hangulatban várhatta a magyar együttes a németországi mérkőzést. A Nationalelf ugyan megverte a címvédő portugálokat, de Joachim Löw csapata messze nem idézte fénykorát, az előző világbajnokságról már a csoportkörben búcsúzott.

Rossi a találkozó előtt jelezte, még a francia-meccsen látottaknál is jobban kell játszani: „Azt mondtam a srácoknak a Portugália elleni mérkőzés után, ha nem is volt nekünk kedvező a végeredmény, jól futballoztak. A következő találkozóra tovább fejlődtek hozzáállásban és játékban egyaránt, a jutalmuk pedig a csodaszámba menő döntetlen lett a világbajnokkal szemben. Most azonban már nem elég az egy pont, ha tovább akarunk jutni, nyernünk kell! Ennek érdekében az eddiginél is többet kell tennünk, ez nem vitás. Ahogyan az sem, hogy egyáltalán nem lesz könnyű. Ugyanakkor azért jöttünk Münchenbe, hogy megpróbáljuk...”

Löw szenvedést várt, ugyanakkor bízott a korai gólban: „Nem tudom, kockáztassunk-e a nem százszázalékos Thomas Müller pályára küldésével. Csekély esély van tehát arra, hogy szerdán bizonyíthat. Leon Goretzka már teljes értékű tagja a keretnek, talán átveheti Müller szerepkörét a csapatban. Úgy érzem, meg kell szenvednünk Magyarország ellen, ahogyan Portugália és Franciaország is azt tette. Nehéz lesz feltörni riválisunk védelmét, talán egykorai gól segítene nekünk.”

A fájdalmas emlékű 1954-es világbajnoki döntő óta tétmérkőzést nem játszott a németekkel a magyar együttes, barátságos mérkőzésen legutóbb 2004-ben sikerült őket legyőzni. A többezer magyar szurkoló azzal a reménnyel utazott Münchenbe, hogy ezúttal összejön a remélt siker.

„Schäfer András gólt fejel…”

Szalai Ádám szerepeltetése jelentette a legnagyobb kérdést a válogatottnál, a rutinos támadó ugyanis megsérült a franciák ellen, azonban végül Rossi számíthatott a jelentős Bundesliga-tapasztalattal rendelkező támadóra.

A kezdőcsapat megegyezett a franciák ellenivel, míg a németeknél Müller és Goretzka is a kispadot foglalta el, amikor a 2016-os izlandiak elleni Eb-meccsről megismert Szergej Karaszjov sípjelére elkezdődött a találkozó.

A müncheni stadiont jól ismerő Kimmich nevéhez fűződött az első próbálkozás, éles szögből leadott lövését védte a tapasztalt Bundesliga-kapus Gulácsi Péter. A túloldalon Neuer viszont nem tudta hárítani a Mainzban légióskodó Szalai Ádám csukafejesét, aki Sallai Roland beadását csúsztatta a kapuba.





A németek fokozták a nyomást, alig-alig hagyta el a labda a magyar térfelet. Gulácsit egyszer a léc is kisegítette, másszor a védelem mentett, így vendégelőnnyel hagyták el a futballisták az Allianz Aréna gyepét a szakadó esőben.

Nagy akarattal vágtak neki a második félidőnek Gündoganék, de a magyar védelem továbbra is állta a sarat. Sőt, a 61. percben Sallai szabadrúgása kívülről súrolta a lécet. Néhány perccel később Kroos jöhetett egy szabaddal, lövésére kimozdult Gulácsi, de a labda mellé ütött, Hummels fejesét pedig Havertz továbbította a magyar kapuba.

Sokáig nem örülhettek a németek, szinte a középkezdést követően ismét a magyar válogatott került előnybe: Szalai Ádám passzát követően a kilépő Schäfer András fejelte el a labdát Neuer mellett, 1 – 2!

Cserékkel frissített Löw, amennyire csak tudta, támadóvá tette a csapatát, miközben Rossi Schön Szabolcsot és Varga Kevint küldte be. A portugál-meccshez hasonlóan ezúttal a 84. percig tartotta magát az együttes, Goretzka mentette döntetlenre az állást. A 2 – 2-es eredménynek köszönhetően a németek jutottak tovább, a magyar válogatott csoportutolsóként zárt, de emelt fővel búcsúzhatott az Európa-bajnokságról.

Tündérmese, ami rosszul végződött

Az előzetesen halálcsoportnak kikiáltott négyesben tisztességgel helyt állt a legnagyobb reménységét nélkülöző magyar csapat, amelyik csupán egy vereséget szenvedett és a korábbi két világbajnok ellen is vezetni tudott.

„Még a legcsodálatosabb tündérmesék is véget érnek egyszer, és nem feltétlenül boldogan. Ami leginkább hihetetlen, hogy csalódottak vagyunk a németek otthonában elért 2-2-es döntetlennel, ellenfelünk pedig ünnepli, hogy pontot szerzett ellenünk, ez mindent elmond a teljesítményünkről. Nagyon közel voltunk a továbbjutáshoz, a fiúk megérdemelték volna a sikert, hiszen oroszlánként küzdöttek végig három mérkőzést, és büszkévé tették az országot. Szembeszálltak mindenkivel, nem féltek a nagy nevű riválisoktól. Mélyen védekezünk ezeken a mérkőzéseken, ez igaz, de senki sem panaszkodhat a teljesítményünk és a hozzáállásunk miatt. Az Eb előtt arra kértem a játékosokat, hogy tegyék büszkévé a szurkolókat, ezt sikerült elérni.” – nyilatkozta a lefújást követően Marco Rossi.

Kollégája, Joachim Löw szerint „ez volt az egyik legnehezebb meccs, azt kell mondani. Amikor kétszer is hátrányba kerülsz egy ilyen ellenféllel szemben, az már mérhetetlenül nehéz. Alig találtunk vagy nyitottunk teret. De amit a csapat mutatott, az rendkívül jó mentalitás és morál volt, nem hagytuk magunkat megbolondítani.”

A csoportból továbbjutó portugálok, franciák és németek a következő körben már kiestek, a tornát végül Olaszország nyerte.

A 2021-es év hátralévő részében a magyar válogatott ugyan megverte idegenben a lengyeleket és pontot szerzett a Wembley-ben, de az albánok elleni oda-vissza vereség azt jelentette, hogy a világbajnokságra ezúttal sincs meg a kijutás.

A 2022-es és a 2023-as esztendő viszont újabb felejthetetlen sikereket hozott. A tavalyi Nemzetek-ligája menetelés, a lipcsei és wolverhamptoni győzelmek, majd idén a veretlen kvalifikáció jelezte a magyar válogatott fejlődését.

Borítókép: Getty Images