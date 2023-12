Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

Amiről csak álmodni mertünk

2021. június 15-én a magyar nemzeti csapat Budapesten fogadta az Európa-bajnokság címvédőjét a megtelt Puskás Arénában az Eb F-jelű csoportjában. A portugálok elleni meccs mérföldkövet jelentett a magyar futball történetében: a kilencvenes-kétezres években több alkalommal pályázott a torna megrendezésére Magyarország, de sem az osztrákokkal, sem a horvátokkal közös pályázat nem valósult meg, a tervezett stadionokból csak makettek és látványtervek készültek.







A Fehér útra tervezett új stadion húsz évvel ezelőtti látványterve

Másrészt arra sem volt még példa, hogy egymás után két Európa-bajnokságon szerepeljen a magyar csapat: 1964-ben járt Eb-n először, majd 1972 következett, utána 44 évet kellett várni, 2016 után pedig az utolsó szalmaszálat megragadva 2021-ben is összejött a kvalifikáció.

Az eredetileg 2020-ban esedékes tornát a világjárvány miatt egy évvel elhalasztották, miközben több város jelezte, nem tudják garantálni, hogy nézők is jelen lehessenek, így Dublin helyett Szentpétervár ugrott be, bizonyos helyszínek pedig több mérkőzést kaptak. Azt egyedül Budapest garantálta, hogy mindhárom meccsre az összes helyre értékesít jegyeket.

Fájó hiányzók

Az izlandiak elleni pótselejtezőn hőssé váló Szoboszlai Dominik 2020 decemberében csapatot váltott, a RB Leipzig együtteséhez igazolt, ahol Orbán Willi és Gulácsi Péter személyében magyar társak fogadták. A bemutatkozására azonban várni kellett, sérülése miatt egyetlen tavaszi találkozón sem játszhatott és a válogatottat sem segíthette.

A Dunaszerdahelyen kulcsemberré váló Kalmár Zsolt lehetett volna Szoboszlai helyettese, de a középpályás is megsérült az andorrai selejtezőn, így rá sem számíthatott a szövetségi kapitány. Az akkor még másodosztályú Debreceni VSC-nél futballozó Dzsudzsák Balázs pedig nem kapott meghívást.





A ciprusiak elleni kezdő (fotó: Kovács Tamás/MTI)

Időközben elkezdődtek a világbajnoki selejtezők, a lengyelekkel fordulatos mérkőzésen 3-3-as döntetlent ért el a Rossi-csapat, míg Andorrában és San Marinoban győzött a válogatott. A tornát megelőzően közvetlenül Ciprus (1 – 0) és Írország (0 – 0) ellen készült az együttes a „halálcsoportra.”

84 percig tartó csoda

„Amikor alacsonyabb osztályú olasz csapatoknál dolgoztam, nem hittem volna, hogy valaha felléphetek a labdarúgás nagyszínpadára. A karrierem akkor változott meg gyökeresen, amikor Magyarországra szerződtem. Fokozatosan, lépésről lépésre haladtam Az, hogy most itt vagyok, és arról beszélhetek, mi várhat ránk az Európa-bajnokságon, elsősorban a játékosaimnak köszönhető, akik eljuttatták idáig a magyar válogatottat - no, és engem. Néhány esztendeje mindezt elképzelhetetlennek tűnt számomra, most mégis itt vagyok. Remélem, hogy a lehető legszebb módon tudom, illetve tudjuk képviselni Magyarországot.” – nyilatkozta a portugálok elleni mérkőzést megelőzően Marco Rossi a Nemzeti Sportnak.



Készülődés a kezdésre (fotó: Jakus Barnabás)

Látványos koreográfia fogadta a csapatokat a Puskás Arénában, mintegy negyven-negyvenötezer magyar szurkoló tekintette meg a helyszínen a mérkőzést. A 2016-os győztes keretből hatan kaptak lehetőséget kezdőként a portugáloknál, a magyar együttesben öt olyan futballista szerepelt, aki játszott Franciaországban.

Ahogy arra számítani lehetett, portugál mezőnyfölény jellemezte a találkozót, szórványos magyar kontratámadásokkal. Egyedül Szalai Ádám fejesénél kellett védenie Rui Patricionak, míg Gulácsi Péternek sokkal több dolga akadt, de ezeket megoldotta az első félidőben.

A küzdelem hasonló szellemben folytatódott a második félidőben, a magyar csapat némiképp bátrabb játékra váltott, ám látszott, hogy fáradnak a hazaiak a világsztárokkal felálló portugálok ellen.

A hajrához közelítve mégis a magyar válogatott talált be, Nego indítását követően Schön Szabolcs cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd kilőtte a rövid alsó sarkot.





A találatot azonban lesállás előzte meg. Nem sokkal később Orbánon pattant meg egy portugál lövés, Gulácsi pedig tehetetlennek bizonyult. A lefújásig Cristiano Ronaldo előbb büntetőből majd akcióból is betalált, így alakult ki a 0 – 3-as végeredmény.

A győztes mester, Fernando Santos szerint tudták, ha betalálnak, könnyebb lesz: „Más Magyarországra számítottunk, és hosszú utat tettünk meg, nagyon köszönöm Portugáliának is, aki nyomult, tolt és tolt. Négy nagyon jó gólszerzési lehetőségünk volt, és ha gólt szereztünk volna, Magyarország szétesett volna. Nem szereztünk gólt, és ez nyilvánvalóan egy kicsit bonyolultabbá tette. A második félidőben jól kezdtünk, de aztán szorongásos időszakot éltünk át, ami normális. Telt az idő, és szorongás támadt. De felépültünk, megszereztük az első gólt, és utána megnyílt Magyarország. Szerintem korrekt eredmény volt.”

Rossi a saját hibájáról beszélt a lefújást követően: „Az összteljesítmény miatt nem vagyok szomorú, de az eredmény miatt csalódott vagyok, mert nem volt akkora különbség a két csapat között, mint amit az eredmény mutat. Nem voltunk szerencsések, különösen a 84. percben, amikor kétszer is megpattant a labda, és ebből kaptunk gólt. Ez persze előfordul, ha mélyen védekezik egy csapat. A szünetben azt mondtam a játékosoknak, hogy bátrabban kell játszanunk, ha helyzeteket akarunk kialakítani. Reagálnunk kell erre a vereségre, meg kell mutatnunk, hogy férfiak vagyunk, és fel tudunk állni. Magyarországot kell a lehető legjobb módon képviselni, ezért most nem a sírásnak van itt az ideje, hiszen két mérkőzés még hátra van a csoportkörből. Ha olyan jól játszanánk, mint ahogy a közönség buzdított bennünket, akkor több meccset is nyerhetnénk”

A közönség támogatását a regnáló világbajnok franciák ellen is megkapta a csapat, amit meg is hálált. De erről majd a következő fejezetben…

Borítókép: Alex Pantling/Getty Images