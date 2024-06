A B-csoport első mérkőzéseiről is beszélgettek a Sky Sports’ Back Pages-podcastjének vendégei, akik között a The Athletic szakírója, David Ornstein fogalmazta meg a legtöbb kritikát a csoportban látott alakulatokról és vezéregyéniségekről. Az újságíró a „torna mélypontjának” titulálta Skócia németek elleni produkcióját, jelezvén, hogy most Svájc és Magyarország képében két, könnyebbnek tűnő rivális ellen kell bizonyítania Steve Clarke legénységének. Ez utóbbi skót-magyar csörte kapcsán került szóba a mieink immáron Európa-bajnoki csúcstartó csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is.

„Vállalhatatlanul gyönge volt Skócia, eddig a torna mélypontja hozzájuk köthető, és nem is lesz könnyebb dolguk. Vagyis papíron talán igen, egyszerűbbnek tűnő ellenfelek jönnek, de ne feledjük, Svájc győzelemmel indított, duzzad az önbizalomtól. Aztán pedig jönnek a magyarok, akik ha csak rövid ideig is, de megmutatták, miért várt tőlük oly sok mindenki jó Eb-szereplést. Az biztos, hogy Szoboszlai Dominiknak fel kell javulnia, de ha egy picit is tud előrelépni, ha jobban teljesít majd, mint a svájciak ellen, akkor a skótok 16 közé jutása pokoli nehéz feladatnak ígérkezik.”

Ugyanezen műsorban az ITV szakértője, Andros Townsend is megemlékezett minden idők legifjabb, Eb-n szereplő csk-járól, ráadásul talán az övé volt a komolyabb kritika.

„Nem játszott jól Svájc ellen, de a magyar válogatott nem engedheti meg magának, hogy a csapatkapitánya az egekbe emelje a kezét elégedetlenségében, avagy grimaszolva sétálgasson a pályán. Ezen muszáj lesz változtatnia Szoboszlainak.”



Elsőként majd a németek ellen bizonyíthatnak újra a mieink és a kapitányunk, a szerda délután 18:00-kor kezdődő csoportmérkőzésen.



(Fotó: Tóth Zsombor)