Egygólos hátrányból fordított a magyar válogatott Montenegró ellen, a 3-1-es siker egyúttal csoportelsőséget és hibátlan hazai mérleget jelentett.

A lefújást követően a csapat játékosai és Marco Rossi is elmondta gondolatait.



A duplázó Szoboszlai hálás: "Szeretnék köszönetet mondani a csapatnak azért az alázatért és munkáért, amit beletettek az Eb-kijutásba, nem kifelejtve az egész stábot sem. Az összes magyarnak nagyon köszönjük a szurkolást, amit minden mérkőzésen kapunk.

Csoportelsők vagyunk veretlenül, ami nagyon nagy dolog. Voltak nehéz mérkőzések, nem tud minden százszázalékosan összejönni, de az a fontos, hogy mi százszázalékot beleadjunk.

Szeretnénk jövő nyáron valami olyat csinálni, amire mindenki büszke lesz."

Balogh Botond első alkalommal kezdett: "Még fel sem fogtam, mi történt velem. Nagyon hálás vagyok, hogy az egész csapat ilyen segítőkész. Egyre magabiztosabb voltam a pályán és igyekeztem segíteni a támadásoknál. Mindennap azért dolgozom, hogy a keretben lehessek."

Dibusz Dénes hatalmas bravúrokat mutatott be a mérkőzésen: "Kapusként élvezem, amikor sorban jönnek a lövések és sorra hárítom őket. Ilyenkor azt érzed, hogy jöjjön még! Nagyon örültem, hogy hozzá tudtam tenni a győzelemhez és nagyon jólesett, hogy a nevemet skandálták."





A szövetségi kapitány a szurkolók szerepét is kiemelte: "Nehéz csoport volt nagy harcosokkal. Voltak rosszabb pillanataink, de a végén megérdemelten nyertünk. Óriási erőfeszítéseket tettek a fiúk ma és az egész évben. Veretlenek vagyunk! Amit pedig a szurkolók tettek értünk, az valami olyan, amit sosem éltem át korábban. Minden, amit elértem a karrieremben, az a kemény munkának volt köszönhető.

Mindannyian így fogunk tovább dolgozni a következő állomásig, a nyári Európa-bajnokságig."

A selejtezősorozat minden meccsén pályára lépő Lang Ádám szerint lehetett volna könnyebben is: "Amikor kellett, előre tudtunk lépni és hátrányból is vissza tudtunk jönni. Az egész sorozatban stabilak voltunk. A végét könnyebben is meg lehetett volna oldani, de a lényeg, hogy sikerült. Persze még mindig van min csiszolni." (MLSZ)

A magyar válogatott a sorsoláson a második kalapba került, a beosztást december 2-án készítik el.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365