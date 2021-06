A keddi német sajtóértesüléseket cáfolva Esterházy Mátyás játékosmenedzser elmondta, hogy Szoboszlai Dominik nem azért maradt ki a jövő pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéből, mert kiújult a sérülése.

A német Kicker című sportlap azt közölte, kiújult az RB Leipzig futballistájának szeméremcsont-gyulladása, ezért nem szerepelhet a tornán. Az M1 aktuális csatornán Esterházy kijelentette, minden a terveknek megfelelően halad, Szoboszlai lába rendben van, folytatni tudja a rehabilitációt, de sajnos nem tudott olyan állapotba kerülni, hogy egy ilyen intenzitású tornán hasznára legyen a csapatnak, ezért mindenki azt gondolta, hogy nincs értelme a benevezésének.



Hozzátette: Marco Rossi szövetségi kapitány részéről egy gesztus volt, hogy meghívta a bő keretbe, és lehetőséget adott neki, hogy amennyiben megfelelő állapotba kerül, akkor ott tudjon lenni a kontinenstornán, ám fizikailag nincs abban az állapotban, hogy megfelelő játékidőt a pályán töltsön, és segíteni tudjon a csapatnak, ezért a kapitány úgy döntött - a menedzser szerint nagyon felelősségteljesen -, hogy inkább kihagyja a keretből.



"Azért utazott el az edzőtáborba, hogy ott lehessen az Európa-bajnokságon, de készült arra, hogy van olyan forgatókönyv, amely szerint ez nem fog összejönni, tehát nem érte teljesen váratlanul a döntés" - nyilatkozta Esterházy.



Hangsúlyozta, nagyon hálás Marco Rossinak és a válogatott orvosi stábjának, amiért szem előtt tartották a játékos jövőjét.

A menedzser közölte, rendkívül makacs sérülésének leküzdése után Szoboszlainál most a fizikumának újraépítésén van a hangsúly, folytatja tovább a rehabilitációt, és remélhetőleg a lipcsei csapat felkészülését százszázalékos állapotban tudja elkezdeni július ötödikén, az őszi világbajnoki selejtezőkön pedig ismét erőssége lesz a válogatottnak.



"Ha azt mondom, sajnálom, az nem írja le azt a csalódottságot, amit most érzek. Az elmúlt napokban az egészségügyi stábbal közösen mindent megtettünk annak érdekében, hogy a szűk keretnek is tagja lehessek. Ugyanakkor bármennyire is nehéz ezt megélni, ez volt az egyetlen felelősségteljes döntés. Jelenleg az a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen az Eb-n, én pedig mihamarabb teljesen felépüljek, és szeptemberben már biztosan számíthasson rám a szövetségi kapitány" - fogalmazott Szoboszlai a magyar szövetség honlapján.

Szoboszlai tavaly decemberben szerződött Salzburgból az RB Leipzighez, de sérülése miatt eddig nem tudott bemutatkozni német együttesében.

A magyar válogatott a kontinensbajnokság F csoportjában a címvédő portugálokkal (június 15.), valamint a világbajnok franciákkal (19.) a Puskás Arénában, míg a németekkel (23.) Münchenben játszik majd.

Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images)