A magyar labdarúgó válogatott a 2021-es évben utoljára lépett pályára Lengyelországban, amely a vb selejtező sorozat utolsó mérkőzése volt. Az már korábban eldőlt, hogy Marco Rossi csapata nem juthat ki a 2022-es katari világbajnokságra. Marco Rossi négy helyen változtatott a San Marino elleni mérkőzéshez képest.





The energy on the field and in the stands shows that we’re among friends as Poland faces off against Hungary. Polish fans clapping as the Hungarian National Anthem is being performed.

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát!

#POLHUN pic.twitter.com/clw9382TCc