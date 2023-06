Monetengrói döntetlenjét követően elszántan és sikerre éhesen várták a Magyar Válogatott játkosai a Litvánia elleni Európa Bajnoki selejtezőt, és esélyeshez méltóan egyből neki is rontottunk az ellenfélnek.

A lehetőségek tucatszámra érkeztek, itt most nem volt probléma azzal, mikor jön az első kaput eltaláló lövés. A gól azonban úgy tűnt várat magára, mert vagy a befejezésekbe csúszott hiba, vagy Gertmonas kapus hárított bravúrral. Csakhogy a 32. percben már ő is kevésnek bizonyult, miután Szalai Attila szélről érkező beadását a kezdőként először debütáló Varga Barnabás lőtte a hosszún a hálóba. Ezután sem pihentünk, Szoboszlai Dominik a 39. percben például hatalmas kapufát lőtt szabadrúgásból, de végül maradt 1-0 a félidőre.

Egyértelmű volt a feladat a második játékrészben, legalább két gólos előnyt kidolgozni a támadásban szinte semmit nem mutató Litvánok ellen. Gazdag rögtön ziccerbe is került, de ismét Gertmonas állta utunkat. Negyed óra elteltével Botka adta be, Sallai fejelt, de mellé. A Litvánok talán már épp elkezdtek volna hinni a pontszerzésben akkor, amikor a 81. percben Szoboszlai passzolt Sallaihoz, és utóbbi 18 méterről a rövid felsőbe bombázva a labdát összetörte a vendégek minden álmát.



Az eredmény ezt követően már nem változott, így válogatottunk három meccs után hét ponttal továbbra is kijutó helyen áll a jövő évi kontinensviadalra.



Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365