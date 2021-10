Göbölyös Gábor, az MTI különtudósítója jelenti: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint tanítványai bizonyítottak azzal, hogy kedden 1-1-es döntetlent értek el az Eb-ezüstérmes angolok vendégeként a Wembley Stadionban rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

"A fiúk az elejétől a végéig követték a taktikai utasításokat. Ma egy olyan angol csapattal találkoztunk, amely nem volt a legjobb formában, és volt egy kis szerencsénk is" - nyilatkozta a mérkőzést követő online sajtótájékoztatón az olasz szakember. Rossi megjegyezte, az albánok elleni vereséget követően sokan idiótának gondolták, most pedig hősök lettek. Hozzátette, a "hamis szurkolók" számára most talán megmutatták, hogy nem akkora "idióták".

"Sokkal bátrabban játszottunk ma este. Albánia ellen a támadó harmadban nem tudtunk érvényesülni. Ezúttal viszont más volt a helyzet, a csapatnak is más volt a hozzáállása. A játékosok minden mérkőzésen a lehető legtöbbet nyújtják - ez valamikor működik, valamikor nem" - mondta Rossi, aki a sajtótájékoztatón is emlékeztett arra, hogy a magyar válogatott az Évszázad mérkőzése, azaz a 68 évvel ezelőtti legendás, 6-3-as diadal óta először nem kapott ki Angliában.

Marco Rossi és kollégája, Gareth Southgate sem kívánta kommentálni a magyar szurkolók lelátói verekedését, amely a rendőrség közleménye szerint azért tört ki, mert egy rendezőt rasszista jelzőkkel szidalmazó drukkert előállítottak. Az angolok szövetségi kapitánya arról beszélt, tisztában voltak vele, hogy a magyar egy erős csapat. Szerinte tanítványai nem játszottak olyan jól, mint Budapesten, könnyen eladták a labdát és kicsit megszeppenve futballoztak, ami kifejezetten szokatlan volt számára. A szakember kiemelte, nem tudtak elég helyzetet kidolgozni, ezért taktikát is változtattak a mérkőzés közben, de a magyarok remekül lezárták a területeket és a kontratámadásaikkal többször zavart okoztak.

Az MLSZ-nek Schön Szabolcs elmondta, a találkozó előtt rengeteget beszélgettek a társakkal, hogy min kell változtatniuk, ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen mindenki százszázalékosan "odatette magát" a mérkőzésen és az utolsó leheletéig küzdött. Nego Loic szerint is elsősorban hozzáállásban változott a magyar csapat játéka, noha úgy vélte, az előző találkozókon sem voltak félénkek:

"Bizonyítani akartuk, hogy képesek vagyunk meglepni az ellenfelet. Követtük a taktikát és mindenki a képességei szerinti legtöbbet beleadta".

A magyar válogatott november 12-én San Marinót fogadja, majd három nappal később Lengyelországban zárja a kvalifikációs sorozatot.

