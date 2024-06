A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember úgy fogalmazott, a középpályás saját maga kérte a cserét, éppen azért, hogy ne sérüljön meg, s Rossi szerint ez jó döntés volt a részéről.

"Minimálisan aggódhatunk Stlyes miatt, de úgy hiszem, hogy jövő szombatig ő is rendben lesz" - jelentette ki a kapitány, aki a mérkőzésről beszélve kiemelte, azt ígérte, hogy a céljuk a győzelem és a meggyőzés lesz, s úgy érzi, ez az első félidőben sikerült, míg a másodikban kevésbé.

"Természetesen mindenki láthatja, hogy ha Szoboszlai Dominikot és Sallai Rolandot lehozzuk, őket nehéz pótolni. De összességében pozitív dolgokat tapasztaltam, a labdabirtoklás fázisában nagyon jól teljesítettünk, míg az első félidőben rövid ideig kellett a labda ellen játszanunk és az is rendben volt" - mondta Rossi.

Hozzátette, a szünet után "inkább csak szakaszosan" sikerült jól teljesítenie a csapatnak, de a játék súlypontját át tudták helyezni a futballisták, akik helyzeteket, kapura lövési lehetőségeket is kialakítottak a második félidőben is.

"Van egy olyan aspektus, amiben sokat kell még dolgoznunk, ez pedig az energiakezeléssel van összefüggésben, illetve a mérkőzés olvasásához, értelmezéséhez kapcsolódik" - jelentette ki a kapitány.

Kérdésre válaszolva elmondta, néhány kérdőjel még van a Svájc elleni jövő szombaton sorra kerülő Európa-bajnoki meccs kezdőcsapatát illetően, ezeket a héten igyekeznek megválaszolni.

"Bolla és Nego, vagy Kerkez és Nagy Zsolt közül választani a széleken nem okoz problémát, hiszen ha mindannyian jó formában vannak, akkor mindannyian megkapják a játéklehetőséget, mert hasonló minőséget képviselnek. A bal oldali védő posztján már nehezebb a döntés Szalai Attila és Dárdai Márton között, egyelőre az ő esetükben 50-50 százalékon állunk" - fogalmazott.

"Továbbra is az a célunk, hogy örömet okozzunk a szurkolóinknak, és bízom abban, hogy jövő szombaton egy olyan meccset játszhatunk, amely egy felejthetetlen nyár kezdete lesz a drukkereink számára" - hangsúlyozta Rossi.

Izraeli kollégája, Ran Ben Shimon úgy vélte, egyáltalán nem volt ideális a teljesítményük az első 20 percben, de később volt lehetősége olyan futballistákat becserélni, akik hozzátettek a csapat játékához.

"Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből is, ezért ki fogjuk elemezni a felvételeket és megbeszéljük a játékosokkal, hogy mi a teendő. Én is hibáztam, nekem is tanulnom kell még a csapatról, a játékosokról és le kell vonnom a tanulságokat a meccsből, amelynek a második félidejében meglátásom szerint már jobban futballoztunk" - mondta az izraeliek új szövetségi kapitánya.

A magyar válogatott jövő szombaton Kölnben az A csoport első fordulós meccsén a svájciakkal találkozik.

(Borítókép: MTI / Czeglédi Zsolt)