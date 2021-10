Mindig küzdeni fog, és nem adja fel Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akinek együttese kedden este a Wembley Stadionban az angolok ellen lép pályára a világbajnoki selejtezők nyolcadik fordulójában.

"Amikor nem jönnek az eredmények, akkor két eshetőség van, lemondani, vagy tovább küzdeni, én sosem adom fel, és nem holnap akarom elkezdeni" - válaszolta londoni sajtótájékoztatóján a tréner arra a kérdésre, hogy egy súlyos vereség esetén önként távozna-e posztjáról.



"Remélem, tudunk egy jó mérkőzést játszani, és sikerül olyan eredményt elérnünk, amivel emelt fejjel jöhetünk le a pályáról" - mondta Rossi, aki szerint tökéletes játékra van szükség ahhoz, hogy megfékezzék a klasszisokkal felálló Eb-ezüstérmes angolokat.



Az olasz szakember megjegyezte, a selejtezősorozat végéhez közeledve - amikor csapata érdemben már nem tud beleszólni a továbbjutás kérdésébe - természetesen el kell gondolkodni a jövőn, így a keddi összecsapáson több fiatal futballistát is pályára küld, ráadásul éppen a Wembleyben, ahol ennek hagyománya is van.



Rossinak biztosan több helyen kell majd változtatnia a szombati összecsapáshoz képest, amikor a nemzeti együttes 1-0-ra kikapott a vendég albán gárdától. Willi Orbán az RB Leipziggel kötött megállapodás szerint visszatért klubjához, míg Kleinheisler László sérülés, Botka Endre pedig sárga lapok miatt nem léphet pályára.



A játékosok közül a korábban Angliában légióskodó Bogdán Ádám vett részt a sajtótájékoztatón, de Marco Rossi az MTI kérdésére elmondta, hogy a Ferencváros kapusa csak a kispadon kap majd helyet, ugyanakkor egy kiváló hálóőr és remek ember, akire a jövőben is számít majd a keretben.



A 34 éves hálóőr szerint a keddinél nincs jobb lehetőség arra, hogy feledtessék az elmúlt mérkőzések okozta rossz érzéseket:



"Nagyon örülök, hogy itt vagyunk a Wembleyben, egy fantasztikus helyen. Két rossz eredmény az albánok ellen, és máris rossz a szánk íze, de annál jobbat nem lehet kapni, vagy kérni, hogy ezekre az eredményekre egy szentélyben, a világ egyik legjobb csapata ellen válaszoljunk. Remélem, egy jó meccset fogunk játszani, hasonló tűzzel, mint az Európa-bajnokságon".



Egy angol újságíró arra reagáltatta Marco Rossit, hogy a két csapat budapesti összecsapását követően a brit lapok sokkal inkább az általuk ellenségesnek, rasszistának leírt hangulatról írtak, mintsem a futballról. Ezzel kapcsolatban a magyar válogatott szövetségi kapitánya leszögezte, a végül zárt kapus büntetést hozó incidens mindössze néhány emberhez köthető. Szerinte Magyarország, akárcsak Anglia vagy bármelyik európai ország, nyitott, toleráns és demokratikus.



A keddi világbajnoki selejtező 20.45 órakor kezdődik a Wembley Stadionban.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Szalai Attila, Kecskés Ákos - Nego Loic, Nagy Ádám, Schäfer András, Vécsei Bálint, Schön Szabolcs - Szoboszlai Dominik - Sallai Roland

Borítókép: MTI/Kovács Tamás