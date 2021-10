Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marco Rossi együttese 1-0-ás vereséget szenvedett Albániától haza pályán, így szinte biztos, hogy nem lesz esélye a világbajnokságra való kijutásra. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzést követően úgy fogalmazott, vállalja a felelősséget, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy azzal tud dolgozni, ami a rendelkezésére áll.



"Játékban nem maradtunk alul. Ugyan voltak hibáink, de nem játszottunk rosszul. Labdabirtoklásban és támadásépítésben is felvettük a versenyt, a befejezések hiányoztak" - értékelt Marco Rossi szövetségi kapitány, aki azt elismerte, hogy a nyári Európa-bajnoksághoz képest a válogatott visszaesése kétségtelen.



"Albánia erős válogatott, amely az elmúlt időszak eredményei miatt áll mögöttünk a világranglistán, nem a gyengébb képességei miatt. Nem vagyok Jézus, hogy csodát tegyek. A borász is abból a szőlőből tud bort csinálni, amit leszüretelt. Az eredmény az edző felelőssége, de azt is figyelembe kell venni, hogy mivel rendelkezik".



Az olasz szakember az MTI kérdésére kifejtette, reálisan már nem juthatunk ki a 2022-es vb-re, de Londonban férfiasan kell játszania a csapatának, hogy emelt fővel jöhessen le a pályáról. Hozzátette, azzal a ténnyel kell motiválni a játékosait, hogy a magyar mezt veszik fel, és azt méltóképpen kell képviselniük minden körülmények között.



Kollégája, a szintén olasz Edoardo Reja azt fejtette ki, hogy előzetesen négy ponttal kalkulált a két októberi vb-selejtezőre, de evés közben megjött az étvágy, így most már jobban örülne annak, ha kedden a lengyeleket is legyőznék, már csak azért is, mert válogatottja sokat fejlődött az elmúlt időszakban, míg korábban rendre alkalmazkodott riválisához, most helyenként már maga próbál meg irányítani és támadni.

Borítókép: twitter.com/mlsz