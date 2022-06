Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott játékosai kiváló képességekkel rendelkeznek, de az együttes legnagyobb erősségének a csapategységet tartja.

Az olasz szakember pénteken délután, a magyar sajtó képviselőivel tartott online beszélgetésen fejtette ki véleményét a nemzeti csapatról, illetve beszélt többek között a Nemzetek Ligájában mutatott bravúros teljesítményről, valamint arról, hogy a csoportban elfoglalt első hely ellenére továbbra sem az elsőségre gondol, sokkal inkább arra, hogy az együttes szeptemberben bennmaradjon az NL legfelső osztályában.



"Már a kinevezésemkor is tetszett a "Csak együtt" szlogen, és azt hiszem, éppen ez az, ami tökéletesen illik a csapatra" - jegyezte meg a szakember, aki jelenleg Siracusában ünnepel és pihen a családjával, majd onnan visszautazik Nápolyba, Magyarországra pedig várhatóan július második felében tér vissza.



Rossi a júniusi négy mérkőzésen megszerzett hét pontot fantasztikus és váratlan eredménynek nevezte, mint megjegyezte, ha valaki előzetesen azt mondta volna neki, hogy ennyi pontja lesz a válogatottnak az angolok elleni két, illetve a németek és az olaszok elleni egy-egy mérkőzés után, akkor azt elmeorvoshoz küldte volna kivizsgálásra.



A sikerek ellenére a szeptemberi utolsó két fordulóval, a németországi és az olaszok elleni hazai meccsel kapcsolatban sem akart találgatásokba bocsátkozni, vagy pontokról beszélni. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy úgy tudjon teljesíteni a válogatott, hogy az NL következő kiírásában is a legjobbak között legyen.

Ahogy fogalmazott, ha ez sikerül, az csodálatos eredmény lesz, mivel egyúttal azt is jelenti majd, hogy nem a magyar, hanem az angol, az olasz vagy a német csapat esik ki.



A negyedik fordulóban elért angliai 4-0 szerinte összevethető az Aranycsapat 6-3-as sikerével. Mint hangsúlyozta, a két csapatot nem lehet összemérni, a mostani gárda nem a legendás Aranycsapat, de az eredmény hasonló jelentőséggel bír, olyan siker, melyet sokáig fognak emlegetni.



Az olasz tréner elárulta, hogy a sikerek után sok megkeresést, ajánlatot kapott. Méghozzá anyagi szempontból nagyon kedvező ajánlatokat, olyan válogatottól is keresték, mely a világranglistán a magyar előtt van. Igaz, azt is hozzátette, hogy a rangsor szerinte nem tükrözi az elért eredményeket, az angolok kétszeri legyőzése, valamint a németek elleni döntetlen után ugyanis csak három helyet lépett előre, a 37. pozícióba a magyar együttes.



"Mindenhonnan kerestek, csak Olaszországból nem hívtak, persze a családomon kívül" - mondta a kapitány, hozzátéve, hogy egy éve az Európa-bajnokság után is hasonló volt a helyzet. Rossi leszögezte, hogy minden megkeresésről azonnal értesíti a magyar szövetséget, mert számára nagyon fontos, hogy korrekt és lojális maradjon, így "ha a közeli jövőben, vagy később történik valami, az nem fogja váratlanul érni az MLSZ-t".



Rossi a magyar bajnokságról is kifejtette a véleményét. Mint mondta, az elmúlt években az OTP Bank Liga színvonala javult, egyértelműen emelkedett, még úgy is, hogy szerinte néhány éve jobb képességű külföldiek szerepeltek a pontvadászatban.

Borítókép: Twitter.com/MLSZ