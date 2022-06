Marco Rossi szövetségi kapitány elmondása szerint nem lesz sok változás a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában az Olaszország elleni keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésen az angolokkal szemben 1-0-ra megnyert szombati találkozóhoz képest.

Az olasz edző a hétfő délelőtt Telkiben megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az utolsó edzést követően dönt majd a kezdőcsapat összeállításáról, de sok cserét nem tervez. Az már biztosnak tűnik, hogy Dibusz Dénes védi a magyar kaput Cesenában.



A kapitány már a kerethirdetés alkalmával kijelentette, hogy Gulácsi Péter és Dibusz két-két mérkőzést fog kapni júniusban, most pedig úgy fogalmazott, egyrészt hosszú szezon áll Gulácsi mögött, másrészt nincs nagy különbség az RB Leipzig és a Ferencváros játékosa között, ezért logikus, hogy mindkét kapusnak ugyanannyi lehetőséget adjon.



A magyarok szombaton, a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában 1-0-ra nyertek a Puskás Arénában az Európa-bajnoki ezüstérmes angolok ellen, akiket hatvan év után sikerült újra legyőzni. Az egyetlen gólt Szoboszlai Dominik szerezte büntetőből a 66. percben. Az angol válogatott az előző 22 mérkőzésén nem kapott ki.

A magyarok ezt megelőzően az 1962-es világbajnokságon múlták felül az angolokat, azóta három döntetlen mellett 12-szer vereséget szenvedtek tőlük. Rossi úgy fogalmazott, az eredmény olyan szempontból nem kedvező számukra a következő meccsekre nézve, hogy eddig minden ellenfelük azt gondolta, a magyarokat biztosan legyőzik, és ez most bizonyára megváltozott. Hangsúlyozta, továbbra is két lábbal kell a földön járniuk, vagyis a játékosait nem teheti elbizakodottá a történelmi siker.



A keddi találkozó kapcsán Rossi már elmondta, hogy hazája, Olaszország himnuszát is énekli majd a kezdés előtt, ahogy a magyart is fogja. Az edző számára külön presztízspárharcot jelenthet, hogy az ellenfelet jó barátja, Roberto Mancini irányítja, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben.



A hétfői sajtóeseményen elárulta, egyelőre nem beszélt Mancinivel, és bár valóban speciális lesz számára az olaszok ellen meccselni, még nem tudja pontosan, milyen érzelmeket fog kiváltani belőle mindez, hiszen első alkalom kerül sor ilyesmire a pályafutása során.



Elárulta, minél több labdabirtoklásra törekednek, ezzel az angolok elleni meccs nagyobb részében is elégedett volt.



Az olaszok Eb-aranyérmesként nem jutottak ki a katari világbajnokságra és immár öt tétmérkőzés óta nyeretlenek.



A magyaroknál a koronavírusos Gazdag Dániel és a sérült Botka Endre után Kleinheisler László is kidőlt a keretből. Rossi megjegyezte: a horvát NK Osijek csatára edzésen sérült meg egy ártalmatlan szituációban.



"Pedig óvatosak vagyunk, a sok meccs miatt nem edzünk sokat, általában egyórás gyakorlásaink vannak. Kleinheisler nagyon fontos játékosunk, nem vagyunk szerencsések a sérülések miatt" - nyilatkozta.



A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására feljutottak a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba kerültek.

