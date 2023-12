Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

Nemzetek Ligája: Otthon hibátlanul, idegenben nyeretlenül

2018 őszén a frissen kinevezett Marco Rossi a Nemzetek Ligája nevű új sorozatban mutatkozott be a magyar csapat kispadját. Az NL a nemzetközi barátságos meccsek helyét vette át (részben), az európai futballválogatottakat különféle divíziókba és csoportokba osztották, ahol mindenki játszott mindenkivel oda-vissza, majd a csoportgyőztesek egy szinttel feljebb, az utolsók egy szinttel lejjebb estek. Az A-jelű, legmagasabban jegyzett divízió nyertesei között rájátszásban került ki a Nemzetek Ligája végső győztese.

Az NL-nek az Európa-bajnoki selejtezők kapcsán jutott fontos szerepe, ugyanis nem a csoportharmadikok között zajlottak a pótselejtezők, hanem a Nemzetek Ligájában elért végső helyezések alapján. Ez a magyar válogatott számára duplán kapóra jött.

Marco Rossi szeptember 8-án Finnországban irányította először a válogatottat, azt a találkozót Pukki találatával az észak-európaiak nyerték. Három nappal később zárt kapuk mögött a magyar együttes megszerezte az első győzelmét a 2018-as évben: Sallai Roland és Kleinheisler László is betalált a görögöknek, akik közül Manolas volt eredményes.

Orbán a védelem alappillérévé és a szurkolók egyik kedvencévé vált (fotó: Tóth Zsombor/Sport365)

A görögöktől idegenben már kikapott a válogatott, ezen a találkozón debütált Orbán Willi. Az észteket sem sikerült megverni Talliban, az a meccs 3-3-as végeredményt hozott. Budapesten viszont mindkét északi együttest 2-0-ra verte a magyar csapat, ami végül 2. helyet ért a csoportban, köszönhetően Lambrópulosz öngóljának a görög-észt meccsen. Ennek még fontos szerepe lesz. Még egy adalék: mai szemmel nézve kifejezetten kevesen, mindössze nyolcezren látogattak ki az észtek ellen a Groupama Arénába.

Európa-bajnoki selejtezők: fellángolás és összeomlás

A 2020-as kontinenstorna több szempontból eltért az előzőtől. A már említett megvariált pótselejtezők mellett ezúttal nem egy-egy ország, hanem Európa különböző nagyvárosai szolgáltatták a helyszínt, köztük Budapesttel és az akkor még javában épülő Puskás Arénával.

A magyar csapat a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes horvátokkal, a 2016-os kontinenstornán elődöntős Wales, a nagy rivális szlovák és az azerbajdzsáni válogatottal került egy csoportba.

A szlovákok elleni nagyszombati találkozóra szépszámú, többezer fős magyar tábor kísérte el a csapatot, a pontszerzés azonban nem sikerült. Ekkor mutatkozott be Szoboszlai Dominik, aki akkor még az RB Salzburg színeiben szerepelt. Három nappal később a horvátok elleni hazai meccs sem indult kedvezően, Ante Rebic révén a 13. percben a vendégek kerültek előnybe. Szalai húsz perccel később egalizált, majd a második félidőre feljavuló hazai együttes Pátkai Máté karate-mozdulatával a vezetést is megszerezte. Ez volt Marco Rossi első olyan diadala a válogatottal, amire a nemzetközi sportsajtó is felkapta a figyelmét.

A következőre nem kellet sokat várni, június közepén előbb Azerbajdzsánt, majd a Groupama Arénában Wales-t verték meg Szalai Ádámék, azon a meccsen is Pátkai találata döntött. Az őszi selejtezőket kedvező, csoportelső helyzetből várhatta a válogatott, kulcsfontosságúnak ígérkezett a szlovákok elleni hazai találkozó, amire Montenegróban, egy elveszített felkészülési meccsel hangolt a nemzeti csapat.



Hunyadi Mátyás és a fekete sereg a szlovákok elleni hazai meccsen (fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az igyekezet és Szoboszlai pompás szabadrúgás-gólja ellenére a szlovákok nyerték a nagyon fontos budapesti mérkőzést. Egy hónappal később Splitben simán, 3-0-ra kapott ki a magyar együttes, ez egyben Kádár Tamás utolsó válogatott-meccsét is jelentette. Azerbajdzsánt ugyan sikerült megverni, de a lefújás előtt a bíró nem adott meg egy büntetőt a vendégeknek, pedig kezezés történt.

Az azeriek elleni találkozóval búcsúzott a csapat a Groupama Arénától, a létesítmény öt éven át adott otthont a válogatottnak. A 65 ezres Puskás Arénát Uruguay ellen avatta fel a magyar együttes, Edinson Cavani és Brian Rodriguez révén a 21. percben már kettővel vezettek a dél-amerikaiak. Szalai Ádám nem sokkal később szépített, de az egalizálás már nem jött össze.

A vereségek ellenére a négy nappal későbbi, Cardiffban esedékes Eb-selejtezőre abban a tudatban utazhatott ki a magyar válogatott, hogy ha nyernek, biztosan kijutnak a 2020-as kontinenstornára. Azonban ez nem sikerült, Aaron Ramsey duplája gondoskodott arról, hogy Wales legyen a másik egyenesági résztvevő.

Szalmaszál

A júniusi, kellemes helyzetből őszre összeomlott a válogatott, az összes idegenbeli fellépését elveszítette, miközben hazai pályán is szenvedve nyert a kevésbé jegyzett azerbajdzsániak ellen. A csoportbeli negyedik hely után Marco Rossi elgondolkodott a lemondáson, de végül maradt a kispadon.

És készülhetett a pótselejtezőre, mert a fentebb említett görög öngólnak köszönhetően a válogatott a Nemzetek Ligája összesített tabelláján elért helyezése nyomán kapott még egy utolsó esélyt. Ehhez először idegenben kellett legyőzni Bulgáriát, majd hazai pályán az Izland – Románia párharc győztesét.

Eredetileg ezt a két meccset 2020 márciusára tervezték, de a világjárvány miatt később az Európa-bajnokságot is elhalasztották.

Borítókép: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images