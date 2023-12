Teljes a magyar válogatott csoportja a jövő évi Európa-bajnokságon: a házigazda németek mellett a skót és a svájci válogatott lesz a mieink ellenfele a 2024-es tornán! Marco Rossi együttese Svájc ellen kezdi meg a tornát - írta hivatalos felületén a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Az MLSZ megszólaltatta Marco Rossit, a válogatott szövetségi kapitányát: "Lehetett volna könnyebb és nehezebb is a sorsolás, de az Eb-n nincs könnyű csoport, könnyű mérkőzés. Egyértelműen a németek a legerősebbek a csoportban, a skótok fizikálisan erősek, és a negyedik kalapos Svájc is kiemelkedő játékerőt képvisel."

"Mindhárom meccs nehéz lesz, mindenen csapatnak hasonló esélye lehet arra, hogy kivívja a továbbjutást." - tette hozzá a vezetőedző.

Julian Nagelsmann, a házigazda németek kapitánya is megosztotta gondolatait: “Az ellenfeleink csapataiból több játékost is ismerek, többnek is voltam edzője. Külön örülök, hogy a Lipcsében edzett játékosaimmal újra találkozhatok majd. Nem könnyűek az ellenfeleink, de mindenképp tovább akarunk jutni a csoportból.”





A magyar együttes június 15-én, Svájc ellen mutatkozik be Kölnben, majd Stuttgartban előbb a németekkel, majd a skótokkal találkozik.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd