A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossi elmondta, hogy a találkozót a sebességbeli különbség döntötte el. A találkozón a sérülések mellett több problémánk volt, az egyik, hogy nem tudtuk kikapcsolni, Aaron Ramsey-t. A sport365.hu kérdésére a szövetségi kapitány elmondta, hogy Willi Orban hiánya érzékenyen érintette a csapat védelmét. A legnagyobb problémát a kapitány abban látja, hogy nem tudott egy sebességi fokozattal magasabbra kapcsolni az együttes. Elmondta, hogy nem volt gond a hozzáállással, azonban, a magyar csapat játékát meghatározta a védelem figyelmetlensége.

A szövetségi kapitány elmondta, hogy a hozzáállással nem volt gond, de túl sokan voltak olyanok, akik a vártnál gyengébben játszottak.

Az olasz mester a sport365.hu kérdésére is válaszolt:



"Ha én vagyok a gátja a csapat jó szereplésének, akkor felállok a válogatott kispadjáról. Ebből a szempontból még a szerződésem sem számít. Ha van bárki, aki most többet tud tenni a magyar fociért, átadom a helyem."



A mester hozzátette azt is, hogy pontosan látja a hibákat, és kész arra, hogy kijavítsa azokat.



A magyar labdarúgó válogatott Cardiffban 2-0-s vereséget, ezzel nem jutott ki egyenes ágon az Európa-bajnokságra.

A csoport végeredménye: 1. Horvátország 17 2. Wales 14 3. Szlovákia 13 4. Magyarország 12 5. Azerbajdzsán 1.

