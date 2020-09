Az újonan bekerülő labdarúgók között Puskás Ferencé a legmagasabb érték a FIFA21 videojáték Ultimate Team játékmódjában.

Az Electronic Arts évről évre megjelenő futballjátékában a többi korábbi legendás labdarúgóhoz hasonlóan Puskásnak is három különböző kártyája lesz, mégpedig 89-es, 92-es és 94-es értékeléssel.



A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus is bekerült a játékba: ő 88-as, 91-es és 93-as értékelést kapott.



"Hosszú évek reménykedése, lobbizása, a magyar és a madridista szurkolók kommentjeinek, szavazatainak, lájkjainak, posztjainak ezrei, szakcikkek, ajánlások, blogbejegyzések tucatjai után Puskás Ferenc bekerül az EA Sports FIFA21 játékba.



Ez pedig azt jelenti, hogy legismertebb magyar, Puskás Ferenc a világszerte értékesített Panini-kártyák után ott lesz a fifázó gyerekek százmillióinak a képernyőjén és gondolataiban is, újabb nemzedék ismeri meg" - fogalmazott augusztusban Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete.



Fotó: futbin.com



Az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, később a Nemzet Sportolója kitüntető cím birtokosa a magyar labdarúgó-válogatottban 85 alkalommal játszott, ezeken 84-szer volt eredményes.



Az egyetlen játékos a világon, aki gólt lőtt világbajnoki (1954-Bern), olimpiai (1952-Helsinki), Európa-kupa- (1953-Róma), Bajnokcsapatok Európa Kupája- (1960-Glasgow) és világkupa-döntőben (1960-Madrid) is. Nevét az Év legszebb góljának járó Puskás-díj is őrzi 2009 óta, amelyet tavaly Zsóri Dániel nyert meg. Puskás Ferenc 2006-ban hunyt el.

Borítókép: Robert Stiggins/Express/Hulton Archive/Getty Images