Minden mérkőzés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a válogatott egyenes ágon kijusson a labdarúgó Európa-bajnokságra, így a következő kettőre, a montenegróiak elleni idegenbeli és a litvánokkal szembeni hazai összecsapásra is így tekint Botka Endre.

A Ferencvárossal újabb sikeres idényt záró 28 éves, 21-szeres válogatott védő a hétfői telki doorstep sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy múlt hétfőn a családjával elutazott pihenni, és sikerült feltöltődnie. Emlékeztetett rá, az hogy most hosszabb idő áll rendelkezésre a jövő szombati első mérkőzésig nem szokatlan, mert a nyári időszakban így szokott lenni. A válogatott stabil teljesítményét annak a rendszernek tudja be, amelybe ha egy új játékos érkezik, "gyorsan fel tudja venni a taktikai utasításokat".



A Debrecennel bronzérmesként záró Ferenczi János felszabadultan jött Telkibe.

"Nagy önbizalommal, boldogan érkeztem, mert nagyon jól sikerült az idény lezárása, odaértünk a dobogóra. Ilyenkor nem érzi az ember a fáradtságot" - jelentette ki, hozzátéve, hogy teljesen felkészült.

Ő is töltött pár napot a családjával és most úgy készül, hogy akár az első mérkőzésen szerephez juthat, még akkor is, ha - mint azt megjegyezte - nem ez a realitás.

"Mindig készen kell állni" - szögezte le.

A 32 éves Ferenczi 2019 szeptemberében Montenegróban mutatkozott be a válogatottban.

"Nagyon jó ellenfélre számítok. Megtapasztaltam már az ottani közeget, hangulatot, mondhatom, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz" - vélekedett.

Az újonc Szalai Gábor, az ezüstérmes Kecskemét négy nap múlva 23 éves védője még utánpótlás válogatott sem volt, így egy kis lámpalázzal érkezett Telkibe.

"Tudtam, hogy befogadó közösség fog várni, tudtam azért aludni az éjjel" - árulta el.

Elmondta, hogy edzője, Szabó István a kerethirdetés után gratulált neki és biztatta őt, és szerinte fog majd beszámolót kérni a válogatottnál töltött időről.

"Úgy jöttem ide, hogy szeretném átérezni a hangulatot, belekóstolni ebbe az egészbe. Azért dolgozom, hogy pályára léphessek, ha nem is most, de a közeli jövőben" - mondta.

A válogatott keretből még többen hiányoznak és egyelőre nem is bentlakásos rendszerben zajlik a felkészülés. A hétfő délutáni tréninget követően a héten délelőtt lesznek majd az edzések.

A G csoportban szereplő magyar válogatott, amely márciusban a bolgárok elleni 3-0-s győzelemmel kezdte a kvalifikációs sorozatot, jövő szombaton Montenegróban lép pályára, három nappal később pedig a litvánokat fogadja a Puskás Arénában.



