A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban újabb intézkedések léptek életbe, amelyek a sportvilágot is érintik.



Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy számtalan rendezvényt el kell halasztani és az összes sportrendezvényt zárt kapuk mögött kell megrendezni.



Ez azt jelenti, hogy a magyar labdarúgó-válogatott elkövetkezendő mérkőzéseit, az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőt, valamint a Szerbia és Törökország elleni Nemzetek Ligája mérkőzéseket is nézők nélkül kell lejátszani.



"Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos." - mondta a miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videójában. Orbán Viktor kiemeli, hogy a szabadidős létesítmények is zárva lesznek, az az a színházak a múzeumok és az edzőtermek.

A korlátozó intézkedések szerda éjféltől lépnek életbe, és jelen állás szerint 30 napig vannak érvényben, illetve este 8-tól hajnali 5-ig kijárási tilalom lesz.

Borítókép: Facebook.com/ ulloi129.hu