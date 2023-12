Olaszos csoport is összejöhet, magyar-szlovákra vágynak a szurkolók... Az elmúlt napokban a magyar és nemzetközi sportsajtó fő témáját a 2024-es Európa-bajnokság sorsolása jelentette. A találgatásoknak december 2-án vége, eldől, kikkel kerül egy csoportba a magyar válogatott.

18:45 - És akkor nézzük a negyedik kalapot:

A-csoport: Németország, Magyarország, Skócia, Svájc

B-csoport: Spanyolország, Albánia, Horvátország, Olaszország

C-csoport: Anglia, Dánia, Szlovénia, Szerbia

D-csoport: Franciaország, Ausztria, Hollandia, Lengyelország/Észtország/Wales/Finnország

E-csoport: Belgium, Románia, Szlovákia, Izrael/Izland/Bosznia/Ukrajna

F-csoport: Portugália, Törökország, Csehország, Georgia/Luxemburg/Görögország/Kazahsztán

18:40 - Harmadik kalap következik

A-csoport: Németország, Magyarország, Skócia

B-csoport: Spanyolország, Albánia, Horvátország

C-csoport: Anglia, Dánia, Szlovénia

D-csoport: Franciaország, Ausztria, Hollandia

E-csoport: Belgium, Románia, Szlovákia

F-csoport: Portugália, Törökország, Csehország



18:38 - Jön a második kalap, ebben van a magyar válogatott:

A-csoport: Németország, Magyarország

B-csoport: Spanyolország, Albánia

C-csoport: Anglia, Dánia

D-csoport: Franciaország, Ausztria

E-csoport: Belgium, Románia

F-csoport: Portugália, Törökország



18:32 - Buffon húzza az első kalapos csapatokat.

A-csoport: Németország

B-csoport: Spanyolország

C-csoport: Anglia

D-csoport: Franciaország

E-csoport: Belgium

F-csoport: Portugália



18:30 - A hivatalos kabalafigura is bemutatkozik

Albärt, egy medve.





18:20 - Az Európa-bajnokság hivatalos dalának készítőit is bemutatták

Grammy-díjas előadók dolgoznak a művön.



18:15 - Jön Buffon, hozza a trófeát

Négy Európa-bajnokságon vett részt az olasz kapuslegenda, aki idén nyáron jelentette be visszavonulását. További különleges vendégeket köszöntenek, érkezik Quaresma, Matuidi, Sneijder és Khedira is. A hivatalos meccslabdát a spanyol David Silva hozza, ő 2008-ban és 2012-ben emelhette magasba az Eb-győztesnek járó serleget.





18:00 - Indul az est

A Vangelis szólamai csendültek fel a hamburgi Elbphilharmonie épületében. Majd az O sole mio következett.

Jonas Kaufmann német operaénekes a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportsorsolása előtt:





17:55 - Tíz helyszín, tíz stadion

Íme, az alábbi városokban és arénákban lesznek a meccsek 2024 nyarán:

10 host cities, 10 world-class stadiums



EURO 2024 is going to be #EUROfixtures | @bookingcom pic.twitter.com/SZuCKd9I2M — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023





17:30 - Rossi megnézte magának a trófeát

A magyar szövetségi kapitány és a győztesnek járó serleg találkozása:

17:15 - A kalapok

Magyarország a második kalapba került, íme a lehetséges ellenfelek:



17:00 Nagelsmann kocsival jött

A müncheni repülőtér 12 óráig nem indított, illetve fogadott járatokat, így kétségessé vált, hogy Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány eljut-e a jövő évi Európa-bajnokság 18 órakor Hamburgban sorra kerülő csoportsorsolására. Utóbbi eseményen a magyar válogatott is érintett lesz.

Nem sokkal dél után a német szövetség közölte, hogy mivel törölték a járatát, a szakvezető saját autójával vág neki az északi kikötővárosba vezető, csaknem 800 kilométeres útnak. Segítői közül Benjamin Glück és Sandro Wagner nem utazik el Hamburgba, és csak Mads Buttgereit lesz jelen a sorsoláson, aki Koppenhágából érkezik.

16:00 - A helyszín:

A hamburgi Elbphilharmonie épülete (k) 2023. december 2-án, ahol ezen a napon tartják a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportsorsolását. MTI/Koszticsák Szilárd



Borítókép: EURO2024