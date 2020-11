Hajnalig ünnepelte az Európa-bajnoki részvétel kiharcolását a magyar labdarúgó-válogatott a telki edzőközpontban, miután csütörtök este a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte az izlandi csapatot a pótselejtező döntőjében.

"Én elég hamar elmentem aludni, de a zenét sokáig hallottam még. Ilyen pillanatokért kezdtünk el futballozni" - mondta a pénteki sajtótájékoztatón Szalai Attila, aki megjegyezte, fizikálisan nagyon kemény mérkőzés volt, ezért sokat kivett belőlük.

A ciprusi Apollon védője elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány koronavírusos megbetegedése miatt telefonon beszélt velük, és elérzékenyült, egyúttal karrierje csúcspontjának nevezte ezt a sikert, mert egy álma vált ezzel valóra.



"Sokunkban még nem is realizálódott, hogy mit értünk el, mindenki extázisba került, mindenkiben átszakadt egy gát. Abban a csoportban, amelyben szerepelni fogunk, nem lesz olyan mérkőzés, melyet jobban várnánk a másiknál" - utalt arra a 22 éves futballista, hogy a világbajnok franciákkal, az Európa-bajnok portugálokkal, valamint a németekkel kell majd megküzdeniük a kontinensviadalon.



A fiúk Rossiért is játszottak.



Fotó: Srdjan Stevanovic/Getty Images



Szalai Attila arról is szót ejtett, hogy Szalai Ádám csapatkapitány a találkozó előtt nagyszerű motivációs beszédet tartott a csapatnak, illetve kulcsfontosságúnak nevezte, hogy minden játékos hitt a győzelemben, hiába vezettek egészen a 88. percig az izlandiak.



"Még kell pár nap, amíg felfogjuk a történteket" - mondta Nikolics Nemanja, aki saját bevallása szerint az utolsók között tért nyugovóra.



A MOL Fehérvár FC csatára külön köszönetet mondott az olasz szakvezetőnek a bizalomért, ugyanis amikor az Egyesült Államokban futballozva lemondta a válogatottságot, nem gondolta volna, hogy lesz még lehetősége a nemzeti együttesben bizonyítani.



"Valóban lőni akartam, ahogy 16-oson belül általában. Nézők nélkül könnyebb volt meghallani Negót, ahogy a labdát kéri. Neki kifejezetten sokat számított a gól, mivel még csak a negyedik mérkőzése és az első találata volt a válogatottban" - idézte fel az egyenlítést Nikolics, aki hozzátette, nem könnyű ilyen mérkőzésbe beszállni a cserepadról, mert mindenképpen pozitív energiát kell a pályára vinni.



Rossival kapcsolatban úgy fogalmazott, kicsit megfogta a csapatot a hiánya, de érte is játszottak. A hátralévő két Nemzetek Ligája-összecsapásról pedig azt mondta, a profi világban nincs sok idő ünnepelni, az Eb-részvétel kiharcolásának köszönhetően pedig még nagyobb önbizalommal kell játszaniuk, illetve vasárnap a szerbek és jövő szerdán a törökök ellen is nyerni szeretnének hazai pályán.



Szoboszlai teljesítményét társai is méltatták.



Fotó: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images



"Már mindenki tudja róla, hogy nagyszerű karrier elé néz, mert világklasszis teljesítményt nyújt" - mondta Nikolics a meccset és ezáltal a kijutást eldöntő Szoboszlai Dominikről.

Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images