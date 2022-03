Várhatóan a védelem előtt kap majd szerepet Callum Styles, amennyiben Marco Rossi szövetségi kapitány pályára küldi őt a szerbek elleni csütörtöki (mai) felkészülési mérkőzésen, vagy a magyar labdarúgó-válogatott későbbi találkozóin.

A honosított középpályás, aki az angol másodosztályú Barnsleyban futballozik, az M4 Sport Sporthíradójában azt mondta, beszélt már a szövetségi kapitánnyal, és az 5-ös vagy a 6-os pozíció lesz az övé.



"Elég sokat játszottam ebben a szezonban a klubcsapatomban és több poszton is bevethető vagyok, de a válogatottban leginkább a védők előtt, az 5-ös vagy 6-os pozícióban leszek a bal oldalon. Persze ha máshol kell a segítségem, akkor is megpróbálom a legjobbamat nyújtani, de a szövetségi kapitány jelenleg ezeken a posztokon számol velem" - mondta az angliai Buryben született, magyar felmenőkkel rendelkező 21 éves játékos.



Az új társairól úgy vélekedett: "a játékosok minősége jó, erős bajnokságban játszanak a legtöbben, ez pedig jót tesz a csapatnak".



"Az látszik, hogy azért elég összeszokott a társaság, az edzések pedig intenzívek és megterhelőek. Biztos vagyok benne, hogy fejlődni fogok mint játékos. A válogatott mérkőzéseken, amelyek ránk várnak, a világ legjobb csapataival kell megmérkőznünk, és mindenkin érződik, mennyire várja, hogy ilyen ellenfelekkel találkozzunk" - folytatta.



Arról is beszélt, hogy imád futballozni, gyakorlatilag egész életében ezt csinálta, és nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy meghívót kapott a válogatottba.



"A csapatot valamennyire ismerem, a nyári Európa-bajnokságon figyelemmel követtem, és amikor felmerült, hogy megkaphatom a magyar állampolgárságot, és elkezdődött a folyamat, akkor már próbáltam a lehető legtöbb információt összegyűjteni a csapatról. Amióta pedig itt vagyok, természetesen akklimatizálódnom kell a környezethez, az új csapattársaimhoz, a stábtagokhoz, és úgy egyáltalán, a magyar mentalitáshoz" - mondta Styles, hozzátéve, hogy a magyar nyelvvel gondban van, de a keretben a legtöbben beszélnek angolul, amit pedig nem ért az öltözőben, azt fordítják neki.



Elárulta, hogy Nego Loickal jön ki a legjobban, aki gyakorlatilag "a szárnyai alá vette" őt. Hozzátette ugyanakkor, hogy "mindenki nagyon segítőkész és befogadó volt", és nagyon tetszik neki a hangulat, amely a csapatnál érzékelhető.

Az Európa-bajnoki mérkőzéseken tapasztalt magyar szurkolás lenyűgözte őt, a Puskás Arénában még nem járt, ezért várja már nagyon a csütörtök estét, hogy kimehessen a pályára és bizonyíthasson.



Marco Rossi szövetségi kapitány a szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a kezdőcsapatban nem lesz újonc, a mérkőzés alakulásától függően azonban sor kerülhet debütálásra.



A magyar válogatott 19.30-tól játszik a szerbekkel, majd kedden 20.45-től Belfastban az északírekkel. A csapat a Nemzetek Ligájára készül, melynek élvonalában az Európa-bajnok olaszokkal, az Eb-ezüstérmes angolokkal, valamint a németekkel találkozik majd a csoportkörben. A távlati és sokkal fontosabb cél azonban a 2024-es, németországi Európa-bajnokság selejtezősorozatának sikeres megvívása. A kvalifikációs csoportokat október 9-én sorsolják ki.

Borítókép: George Wood/Getty Images