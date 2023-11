Szoboszlai Dominiknak a Montenegró ellen múlt vasárnap szerzett első gólját választották a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők zárófordulójának legszebbjévé.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján, valamint a Facebook-oldalán is közölte pénteken, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának találata lett a 10. forduló legszebb gólja.

A Liverpoolban légióskodó 23 éves középpályás egy kötény és egy remek csel után hajszálpontosan lőtte ki a jobb alsót a montenegróiak elleni selejtezőn, a magyar válogatott pedig ezzel a találattal egyenlített. Szoboszlai két perccel később aztán újfent eredményes volt, a magyarok pedig végül 3-1-re nyertek, így veretlenül és csoportelsőként jutottak ki a jövő évi németországi Európa-bajnokságra.

No stopping Szoboszlai



