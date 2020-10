Meglepte a magyar válogatott a hazai pályán játszó szerb együttest a Nemzetek Ligája mérkőzésen. A debütáló Könyves Norbert pedig a 20. percben szerzett góljával vezet Marco Rossi csapata az első 45 perc után.

A magyar válogatott kezdte a találkozót.



Mind a két kapitány 3-5-2-es hadrendben küldte pályára a csapatát, ennek köszönhetően az első percekben óriási torlódások voltak a középpályán és különösebb izgalmak nélkül csordogált a mérkőzés, többnyire a magyaroknál volt a labda, de a hazai csapat fegyelmezetten védekeztek.

Az iramnak és a zártkapus döntés miatti hangulatnak köszönhetően meglehetősen edző meccs jellege volt a találkozónak.



(Kép: Srdjan Stevanovic/Getty Images)



A 11. percben a magyar válogatott csapatkapitányi karszalagját viselő Gulácsi Péter adott rizikós passzt amelyre Gudelj csapott le, és kapura is tűzte a labdát, de a magyar hálóőr vetődve magabiztosan védett.



Az első negyedórában mindössze egy szerb kapura lövést lehetett feljegyezni, kiegyenlített volt a játék.

A 20. percben aztán megszereztük a vezetést!

null Goal Norbert Konyves, 0-1! #SERHUN pic.twitter.com/XyyTHvhjLW



Egy röviden hazatett labdára lecsapott becsúszva a debütáló Könyves Norbert, aki eltolta a kapus mellett a labdát, majd az üresen maradt hálóba gurított. (0-1)





(Kép: Srdjan Stevanovic/Getty Images)



(Kép: Patkós Imre/Sport365)



A gólnak köszönhetően picit aktivizálta magát a hazai csapat.

Kétség sem fér hozzá, hogy papíron sokkal erősebb a szerb nemzeti együttes, hiszen olyan sztárjátékosok alkotják a csapatot, mint a Real Madrid támadója, Luka Jovic, vagy a Sevilla játékosa, Gudelj. És a legnagyobb sztár, a norvégok ellen győztes gólt szerző Milinkovic-Savic most nem is játszik. De nem csak a keret tekintetében, hanem a világranglistán elfoglalt helyezése is előkelőbb, hiszen a 31., míg a magyar válogatott az 52. pozíciót foglalja el.



A magyar csapat nem hagyta, hogy a szerb együttes kibontakozzon. Bár a 29. minutumban eljutottak helyzetig a hazaiak. Tadic tesztelte Gulácsit, de lapos lövését védte a magyar kapus.



Ugyan Marco Rossi tanítványainak az első fél óra után csupán egy helyzete akadt, de azt ki is használta.



Szűk tíz perccel az első félidő vége előtt Kalmár próbálkozott lövéssel.



(Kép: Srdjan Stevanovic/Getty Images)

A hátralévő időben már nem változott az eredmény, így 1-0-ás magyar vezetéssel vonultak szünetre a csapatok.

A szerbek nem igazán jelentettek veszélyt a magyar kapura, egy-két kósza távoli lövésüket Gulácsi magabiztosan védte. A magyar letámadás nem annyira ízlik a házigazdának, Könyves Norbert harciassága pedig gólt és vezetést ért.

Szerbia-Magyarország 0-1

Kép: Srdjan Stevanovic/Getty Images