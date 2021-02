Marco Rossi szerint az nem jelent előnyt válogatottja számára, hogy az első vb-selejtezős ellenfél, a lengyel csapat szövetségi kapitányt váltott, merthogy Paulo Sousa személyében nagyon jó tréner vette át az irányítást, aki kiválóan ismeri a modern futballt.

Hozzátette, a portugál kollégáját már csak azért is jobban ismeri, mint az elődjét, mert 2012 augusztusában a Honvéd és a Videoton kispadján már összecsaptak egymással. Felidézte, hogy akkor 1-0-ra legyőzte Paulo Sousa csapatát, bár szerencsés körülmények között, mivel a jelenleg is Kispesten futballozó Ivan Lovric védő létére kivédte a most is fehérvári Nikolics büntetőjét az utolsó percben.



"Szükségünk van álmokra. Ha nincsenek álmaink, elkezdünk meghalni" - fogalmazott Rossi a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörével kapcsolatban, melyben a címvédő Portugália és a világbajnok Franciaország mellett Németországgal találkozik a magyar csapat.

"De persze a realitás az, hogy kegyetlen nehéz lesz. Amit elvárhatunk magunktól, hogy jó mentálistással lépjünk pályára, ne féljünk az ellenfelünktől. Agresszíven kell futballoznunk, mert ilyen kiváló ellenfeleknek nem hagyhatunk időt és teret. Bátran kell játszanunk és oroszlánként harcolnunk".



A tervezett szerződéshosszabbításáról, melyről Csányi Sándor MLSZ-elnök is beszélt, úgy nyilatkozott, hogy nincsenek irreális elvárásai, így részéről nincs akadálya.



"De hogy mikor valósul meg, azt nem tudom. Már csak azért sem, mert a futballban pillanatok alatt változhat a helyzet. Minden az eredményektől függ" - jelentette ki a 2020-as esztendőben az év edzőjének választott szakember, aki megjegyezte, 2017 júniusában az Andorrától elszenvedett vereség 14 hónapra rányomta a bélyegét a magyar válogatott szereplésére.

"Kikaphatunk Lengyelországtól a vb-selejtezőn, kikaphatunk Franciaországtól az Eb-n, de nem veszíthetünk San Marino és Andorra ellen a vb-selejtezőkön, ezt nem tudnám elfogadni."



Rossi arról is beszámolt, hogy korábbi ígéretének megfelelően elkezdett magyarul tanulni.



A magyar válogatott március 25-én kezdi meg a 2022-es, katari világbajnokság selejtezősorozatát, amelyben elsőként a lengyel csapatot fogadja, majd három és hat nappal később San Marino, illetve Andorra vendége lesz.

A csoportban még Anglia és Albánia szerepel, az első kijut a tornára, a második pedig pótselejtezőt játszhat. Az idén nyárra halasztott Európa-bajnokságon június 15-én kezdi meg szereplését a nemzeti együttes, amely elsőként Portugáliát fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később a francia csapatot látja vendégül.

A csoportkör zárásaként pedig Münchenben Németország vendége lesz június 23-án. A négyesből az első kettő mellett a hat csoport négy legjobb harmadikja jut a nyolcaddöntőbe.

Borítókép: Stu Forster/Getty Images