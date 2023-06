2-0 és 4-0. Ezekre a meccsekre és ezekre a gólokra bizonyára jól emlékszik minden magyar futballrajongó. Szalai Ádi 550 nap után tuszkolta be, Nagy Zsolt bombája után hazaindultak a tavaly még EB-döntőt játszó angol válogatott szurkolói.



Amikor csak abban bízhattunk, hogy a hazai rendezés hozzásegít bennünket a kijutáshoz, miközben Máltán és Moldovában szenvedtünk vereséget, aligha gondoltuk volna, hogy egyszer majd megáll a forgalom a Nagykörúton, annyian ünneplik a válogatott sikereit.



A 2016-os Európa-bajnokság létszámát kibővítették, a 16 helyett immáron 24 csapat juthatott ki, a magyar csapat pedig élt is ezzel a lehetőséggel. Egyenes ágon vagy legjobb harmadikként talán könnyebb lett volna, de az álomsorsolást kiáltó norvégok elleni oda-vissza győzelem a csapatnak és a közönségnek is kellett, megalapozhatta nyári reményeinket.



Az EB első mérkőzésén a csoportelsőként kijutó, topbajnokságokba kulcsembereket adó osztrák válogatottal találkoztunk. Király Gábor egyből rekordot döntött, a kontinenstornák legidősebb játékosa lett a veterán szombathelyi hálóőr.







Alaba a negyedik percben hatalmas kapufát rúgott, de ennél közelebb nem kerültek a sógorok a gólszerzéshez, ha kellett, akkor Király mutatott be bravúrt.



A 62. percben olyan történt, amire előtte 1972-ben volt példa: magyar találat az EB-n! Szalai és Kleinheisler játszott össze remekül, majd előbbi 550 napos gólcsendjét megtörve gurította be a labdát az osztrák kapuba.



Később Dragovic kiállítása nyomán emberelőnybe kerültünk, egy kontrát követően mehetett Stieber a jobbon, és a kapus fölött átemelve megszerezte a második gólunkat. A csoportkörből elsőként mentünk tovább, a legjobb 16 között a belgák jelentették a végállomást.



A 2021-ben rendezett következő kontinenstornán a győzelem ugyan elmaradt, de a halálcsoportban így is tisztességgel állt helyt Marco Rossi együttese.



A Nemzetek Ligájában egy még nehezebb négyesbe kerültünk, Olaszország és Németország mellett Anglia várt ránk. Szoboszlai büntetőből szerzett góljával megvertük itthon az angolokat, néhány nappal később következhetett a visszavágó.



Sallai Roland találatával nálunk volt az előny, amit a második félidőben ugyanő duplázott meg. A háromoroszlánosok helyzetei kimaradtak, mi viszont kíméletlenül kihasználtuk azokat, Nagy Zsolt a németek után bevette az angol kaput is, a találkozót pedig Gazdag Dániel zárta le.







A magyar válogatott legközelebb június 17-én lép pályára Montenegróban, majd itthon fogadja Litvániát. Mindkét mérkőzésre elkelt az összes jegy, amit magyar szurkolóknak biztosítottak.

Borítókép: James Baylis - AMA/Getty Images