Baráth Botond, a magyar labdarúgó-válogatott védője szerint kulcsfontosságú, hogy a nemzeti együttes márciusban, az Európa-bajnoki pótselejtezőn idegenben is a hazai környezetben megszokott mentalitással lépjen pályára.

A Sporting Kansas City játékosa erről csütörtökön az M4 Sporton nyilatkozott. Hozzátette: az Európa-bajnoki selejtezősorozat hazai mérkőzéseivel ellentétben - amelyeken sikerült legyőzni a világbajnoki ezüstérmes horvátokat, illetve az erőviszonyok alapján előrébb rangsorolt walesieket is - vendégként az eredményekkel és a markáns teljesítménnyel is adós maradt a válogatott.

"Márciusra mindenképpen át kell vinnünk a hazai mentalitásunkat, mert nagyon fontos idegenbeli meccs lesz" - utalt a pótselejtezőre Baráth. Az a pénteki sorsoláson derül ki, hogy március 26-án melyik csapattal találkozik a magyar együttes, de az már biztos, hogy idegenben kell pályára lépnie. A sorsoláson az is eldől, hogy a továbbjutó négy nappal később melyik párharc győztesével - és hol - játszik, már közvetlenül az Eb-részvételért.

Baráth kiemelte: csak a sorsolást követően foglalkozik az akkor már konkrét ellenféllel.

A keddi, cardiffi 2-0-s vereséggel kapcsolatban kiemelte: a három pont megszerzésének reményében léptek pályára Walesben, és nagyon csalódott, hogy nem sikerült megszerezni azt a győzelmet, ami továbbjutást ért volna.



Baráth Botond (fehérben) szerint komoly gond van a magyar csapat idegenbeli mentalitásával.

Fotó: Harry Trump/Getty Images

"Már kétszer visszanéztem a mérkőzést, és nagyon nem tetszettek a fordulópontok, hiszen a legrosszabb pillanatokban kaptuk a gólokat. A walesiek nem csapatként győztek, hanem azzal, hogy olyan kvalitású nyerő embereik vannak, akik képesek eldönteni egy ilyen fontos mérkőzést. Megpróbáltuk csapatként felvenni velük a harcot, de nem sikerült. Ebből viszont nem kell nagy következtetéseket levonni" - mondta.

