„Ha mindönki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkor mindön úgy lösz, ahogy lönni köll”- ezzel a felirattal és teltházzal fogadták a magyar válogatott játékosait a szerbek elleni Európa Bajnoki selejtező mérkőzésen.

A magyar válogatottat teltház fogadta a Puskás Arénában, ahová minden jegy elkelt.

Willi Orban nélkül a védelemben kellett pályára lépnie a magyar válogatottnak, miután a magyar játékos megsérült az egyik edzés során.

A játékvezető két selejtező mérkőzést vezetett korábban.

A szerbek alaposan kicseréltek a korábbi magyarok elleni meccshez képest a kezdőcsapatukat, és több kulcsjátékosuk is hiányzott a keretből sérülés és egyéb okok miatt.

A találkozót a fehér mezben játszó szerbek kezdték.

Az első veszélyesebb támadást a magyarok hajtották végre a mérkőzés negyedik percében egy veszélyesebb beadást követően.

A mérkőzés első 10 percében a magyar válogatott volt az ellenfel kapujára veszélyesebb csapat, de komolyabb gólszerzési lehetőség nem adódott es viszonylag kiegyenlített volt a két csapat játéka.

A mérkőzés első kaput eltaláló lövését a szerb Gudelj adta le, de Dibusz könnyedén hárítani tudott.

Többnyire a jobb oldalon próbálkozott a magyar csapat beadásokkal veszélyeztetve.

Az első igazán veszélyes helyzet a szerbek előtt adódott, amiból aztán rögtön kontrázott a magyar csapat es Nego elött adódott egy gólszerzési lehetőség amiből aztán a mérkőzés első szöglete alakult ki.

Aztán a tizenhetedik percben megint a szerbek előtt adódott egy nagy lehetőség az első gól megszerzéséért, de Dibusz Dénes jó ütemben jött ki a kapujából.

A mérkőzés második tíz percében több helyzet is adódott oda-vissza mindkét csapat előtt, de gól egyikből sem született.

A mérkőzés huszadik percében Sallai kiváló indítása után Varga Barnabás szerezte meg a vezetést egy szenzációs támadás befejezéseként. Negot indították egy kiváló átadással, aki önzetlen módon lepasszolta a labdát a jól érkező Varga Barnabásnak, aki nem hibázott és megszerezte harmadik gólját a selejtező sorozatban, és ezzel a vezetést a magyar csapatnak 1-0.

A vezetés megszerzésé után a szerbek birtokolták többet a labdát, de komolyabb gólszerzési lehetőségig nem jutottak, ellenben a magyar válogatott többször is veszélyes támadásokkal próbálkozott.

A harmincharmadik percben egy tudatos figura után egy szögletből egyenlítettek a szerbek, miután Pavlovics közvetlen közelről fejelhetett a magyarok kapujába 1-1.

Sallai Roland egy óriási góllal újból vezetést szerzett a magyaroknak egy egészen elképesztő góllal azonnal válaszul a szerbek találatára és egy kiváló labda átvétel után kápásból a szerbek kapujába bombázott és ezzel a forduló egyik legszebb találatát szerezte, így ismét vezetett a kiválóan játszó magyar válogatott 2-1.

Az első játékrész végén, a szerbek próbáltak nyomást helyezni a magyar kapura, de sikertelenül így a félidőre 2-1-es magyar vezetéssel vonultak el a csapatok. A magyar válogatott kiváló teljesítményt nyújtott az első félidőben és egy játékrésszel közelebb került ahhoz, hogy egy óriási lépést tegyen az Európa bajnoki szereplés felé.

A második félidő úgy indult, ahogyan az első véget ért, szerb nyomással, de az egyenlítő gólt nem tudták megszerezni a szerbek. A szerb csapat birtokolta többet a labdát, és több szögletet is elvégezhetett, illetve a második játékrész elején kétszer is a kapuba juttatták a labdát a vendégek, azonban a magyarok szerencséjére mindkét gólt érvénytelenítették les miatt. A mérkőzés hatvanadik percének környékén kezdett fellélegezni a magyar csapat.

A második félidő első tizenöt percében érvényes találat nem született. Ekkor Nego-t és Callum Styles-t is lecserélte Marco Rossi, a helyükre Kalmár Zsolt és Bolla Bendegúz álltak be.

A magyar válogatott a korai szerb nyomás után hamar felvette a ritmust a második játékrészben is, de igazán veszélyes helyzetig nem tudott eljutni.

A 67-dik percben egy gyors és veszélyes kontra után Szalai Attila beadására Varga Barnabás érkezett kiválóan, aki kis híján meg is szerezte második gólját a találkozón, a fejese azonban a felső lécre pattant.

A 71-dik percben a szerb válogatott egy veszélyesen érkező szöglet után, a kipattanó labdát kétszer is kapufára lőtte, de mindkét esetben kifelé pattant a játékszer, így a magyar csapat tisztázni tudott.

Nem sokkal később válaszként Bolla Bendegúz volt az, aki a túloldalt majdnem megszerezte a magyar válogatott harmadik gólját, miután egy jó átadás következtében gólhelyzetbe került, de mellé lőtte a labdát.

A 74-dik percben Rossi újabb cseréket vetett be, hogy felpezsdítse a csapata játékát így lehozta Fiola Attilát, és a bombagólt szerző Sallai Rolandot, a helyükre pedig Botka Endre és Kata Mihály érkeztek.

A rendes játékidő utolsó tíz percére kanyarodva, mindkét csapat erősen próbálkozott, hogy gólt szerezzen. Bolla Bendegúz beadását Varga Barnabás fejelhette megint kapura, de Milinkovic szerb kapus hárítani tudott.

A 84-dik percben az első gól szerzője Varga Barnabást cserélte le Marco Rossi, helyére Ádám Martin állt be. Varga Barnabás csak úgy, mint Sallai Roland hatalmas vastapssal hagyta el a pályát.

A rendes játékidő vége felé közeledve a magyarok és a szerbek is távoli lövésekkel próbálkoztak veszélyeztetni egymás kapujára, kevesebb sikerrel, maradt az állás.

A játékvezető 6 perc hosszabbítást ítélt. A ráadásban azonban nem történt változás, pedig Dibusznak volt egy óriási védése, amikor is közvetlen közelről fejelhetett a magyarok kapujára a szerb játékos. Változás azonban nem történt, a magyar válogatott így egy óriási lépést tett az Európa Bajnokságra való kijutás felé, ezzel a hatalmas győzelemmel. A magyar csapat pedig ezzel a győzelemmel oda-vissza legyőzte a szerb csapatot. Kalmár Zsolt a végén összeszólalkozott az ellenfél kapusával, amiért piros lapot kapott, így kedden nem léphet pályára a litvánok ellen.

Nagyszerű mérkőzésen kiváló teljesítményt nyújtva Magyarország 2-0-ás győzelmet aratott Szerbia ellen. Így szinte már biztosra vehető a magyar csapat szereplése a jövő évi Európa Bajnokságon. Folytatás kedden Litvánia ellen.

Borítókép: Márkus Boróka / Sport365