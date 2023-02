Callum Styles tízszeres magyar válogatott labdarúgó várhatóan három hónapig nem léphet pályára combizomsérülés miatt.

A 22 éves középpályás sérülése elsőre nem tűnt komolynak, ezért csapatát az angol másodosztályú Milwallt kellemetlen meglepetésként érte, amikor kiderült, hogy hosszabb lesz kényszerpihenő.

"Végigcsinálta az edzést, pályára lépett a Cardiff ellen, majd a következő edzés végén érezte, hogy valami nincs rendben" - mondta az UK Daily Newsnak Gary Rowett, a Milwall vezetőedzője. "Jelezte a gyógytornásznak, aki megnézte, és akkor úgy tűnt, nem olyan rossz a helyzet. Prevenciós jelleggel elküldtük őt egy kivizsgálásra, melyen kiderült, hogy mégis komoly a sérülés " - tette hozzá.

A tavaly honosított labdarúgó szezonját több kisebb sérülés is nehezítette, de így is biztos pontja együttesének.

Styles valószínűleg lemarad a válogatott március 23-i, észtek elleni felkészülési mérkőzéséről, illetve a négy nappal később sorra kerülő, bolgárokkal szembeni Eb-selejtezőről.

Being reported that Callum Styles is out for up to 3 months after pulling fibres in his quad muscle.



As he is currently on loan at Millwall, will he return to Oakwell to continue his recovery? #BarnsleyFC #Millwall pic.twitter.com/RJJQqMy4nn