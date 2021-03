A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es katari világbajnokság selejtezőjének második fordulójában San Marino otthonában lépett pályára. Marco Rossi csapata hét helyen változtatott az előző mérkőzéséhez képest.



A mérkőzés első helyzete némi meglepetésre San Marino előtt adódott, egy szabadrúgás után kellett mentenie a magyar védőknek.



Az első 10 percben a magyar válogatott a papírformának megfelelően dominálta az első 10 percet.



A 13. percben Sallaival szemben szabálytalankodtak a san marinói védők. A jogos tizenegyest Szalai Ádám váltotta gólra. (0-1)





Szalai Ádám büntetőből szerzett vezetést a mieinknek.

Fotó: Jonathan Moscrop/Getty Images



A gól után megnyugodott a magyar válogatott, egyértelműen uralta a játékot a válogatott.



Öt perccel később egy szabadrúgást rúghattunk 20 méterre a kaputól. Sallai a védő kezére rúgta. Az újabb jogos tizenegyest Benedettini kapus kivédte.



Az első félidő felénél egy San Marino-i szögletet húzott le Dibusz.



A 30. percben Szalai Attila ívelt fel egy labdát amit Sallai csúsztatott a kapu fölé.



Két perccel később Szalai Ádám lőtt egy beívelés után a hálóba, de les miatt érvénytelenítették a találatot.



Az utolsó percekben több magyar helyzet is kialakult, de nem tudta a magyar csapat megszerezni a második gólt.



A félidőben San Marino-Magyarország 0-1

A szünetben cserélt Marco Rossi Nikolics jött be Cseri helyére, míg Kalmár jött be Nego helyére.



A második félidőt is a magyar csapat kezdte jobban, Gazdag passza után Szalai Ádám lőtt kapura, lövését Benedettini nagy bravúrral védte.

A 60. percben változatlanul 1-0-ra vezetett a magyar csapat, miközben San Marinónak érdemi gólhelyzete nem volt.

A 64. percben két csereember hozott össze nagy helyzetet. Kalmár beadása után a szintén csereként beálló Kleinheisler hagyott ki nagy helyzetet.



Húsz perccel a rendes játékidő vége előtt Kalmár lőtt kapura, Benedettini védett.



Egy perccel később Botka beadása követően Sallai átívelte Benedettinit, amely a kapuba hullott. (0-2)

A 76. percben Kalmár beadása után Kleinheisler lőtt kapu fölé.

A 82. percben Botka beívelése után Kalmár ívelt fejesét mentették a gólvonalról, majd Sallai lövését védte a kapus nagy bravúrral.



A 88. percben Nikoliccsal szabálytalankodott Rossi. A tizenegyest a sértett magabiztosan értékesítte. (0-3)

A magyar válogatott teljesen megérdemelten győzte le San Marinót idegenben, amivel megszerezte első győzelmét a világbajnoki selejtezősorozatban.



A végeredmény: San Marino-Magyarország 0-3.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images