A horvát élvonalban szereplő NK Osijek labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Gyurcsó Ádám.

Az eszéki klub honlapja hétfőn számolt be arról, hogy a szezon végéig szóló megállapodást kötött a 20-szoros magyar válogatott futballistával, aki nemrég bontotta fel szerződését a Hajduk Splittel.



A MOL Fehérvár FC, a Puskás Akadémia FC és a lengyel Pogon Szczecin csapatában is megfordult 29 éves szélsőnek magyar csapattársa is lesz Eszéken Kleinheisler László személyében.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images