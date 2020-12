Magyar részről Gulácsi Péter, a Bajnokok Ligája-elődöntős RB Leipzig válogatott kapusa lesz a hivatalos nagykövete a jövő évi, magyar-szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokságnak.

Ezt a magyar szövetség jelentette be szerdán, a honlapján, emlékeztetve, hogy a világjárvány miatt egyedülálló módon bonyolítják le a tornát: a csoportmérkőzésekre március 24. és 31. között, az egyenes kieséses szakasz összecsapásaira pedig május 31. és június 6. között kerül majd sor.



A társházigazda szlovének részéről az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak, illetve az Atalantában játszó Josip Ilicic lett a kontinensviadal nagykövete.



Gulácsi Péter első kézből ismeri a nemzetközi utánpótlástornákat, hiszen a 2008-ban U19-es elődöntős, 2009-ben világbajnoki bronzérmet szerző U20-as válogatott alapembere volt. Az egyiptomi vb bronzmeccsén Costa Rica ellen három tizenegyest is kivédett.



"A mai napig nagyon büszke vagyok a 2009-es U20-as világbajnokságon szerzett bronzéremre és mindig az is leszek - idézte a játékost az mlsz.hu. - Már csak azért is, mert egy U20-as, illetve U21-es torna az utolsó lépcsőfok a felnőtt tornák előtt, vagyis a hangulatuk, a csapatok és minden egyéb csak nagyon kevéssel különbözik egy felnőtt tornától. Ez pedig a szurkolók szemszögéből is fontos, hiszen azokat a játékosokat láthatják élőben, akik pár éven belül az európai topfutball legismertebb nevei lesznek, vagyis a jövő szupersztárjait."



Az európai labdarúgás következő csillagai Magyarországon Budapesten, Győrben, Székesfehérváron és Szombathelyen fognak pályára lépni. A torna nagykövete szerint a játékosok számára is egyedülálló lehetőséget jelent a Szlovéniával közösen rendezendő U21-es Európa-bajnokság.



"A játékosok és a csapatok szempontjából nagyon fontos, hogy itt már majdnem egy felnőtt torna játékszínvonalát, hangulatát tapasztalhatják meg, ami kiemelt jelentőséggel bír a további fejlődésük szempontjából, illetve azt is pontosan fel tudják mérni, hogy miben kell még fejlődniük. Egy ilyen tornán ráadásul könnyen felfigyelhetnek az emberre a nagyobb klubok is, ha valaki jó teljesítményt nyújt. A hazai rendezés pedig véleményem szerint igazi ajándék, hiszen nagyon kevés labdarúgónak adatik meg pályafutása során, hogy a legnagyobb nemzetközi tornák valamelyikén hazai közönség előtt léphessen pályára. Abban pedig biztos vagyok, hogy - ha a szurkolók akkor ott lehetnek már a mérkőzéseken, akkor - a magyar drukkerek ugyanúgy fantasztikus hangulatot fognak varázsolni az U21-es válogatottnak, ahogy nekünk az A válogatott mérkőzésein is szoktak" - fogalmazott Gulácsi Péter.



A torna csoportjainak sorsolását csütörtökön 15 órakor rendezik, ekkor derül majd ki, hogy mely csapatok mely városokban lépnek pályára. Az azonban már biztos, hogy a magyar válogatott Budapesten, a Bozsik Arénában, illetve Székesfehérváron fogja játszani csoportmérkőzéseit.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images