A játékosnak október 5-én, a Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés 13. percében egy passz közben szakadt el a keresztszalagja. Néhány nappal később Innsbruckban megoperálták és már a rehabilitációját végezte, ám januárban újabb beavatkozásra volt szükség.

"Most már jól halad! Volt egy kis hullámvölgyem a hatodik hét után, de hála Isten most minden rendben van" - nyilatkozott az M4 Sportnak az 51-szeres válogatott futballista az Év sportolója gálán, amelyen az labdarúgó-válogatott érdemelte ki az év csapata címet a hagyományos csapatsportágak kategóriában.

Gulácsi hozzátette, az elmúlt négy hétben elég sokat lépett előre:

"Ha minden jól megy, akkor 3-4-5 héten belül újra a pályán lehetek, elkezdhetem a futásokat, és onnantól nyilván az embernek teljesen más érzése van. Most még sok konditermi munka van, ami elég száraz, de ezen túl kell lenni és akkor utána kezdhetjük az izgalmasabb részt" - fogalmazott Gulácsi.

A Szoboszlai Dominiket és Willi Orbánt is foglalkoztató Leipzig a Bundesliga jövő hétvégi fordulójában a címvédő és listavezető Bayern Münchent fogadja.

"Az első félév nagyon jól sikerült mind klub, mind válogatott szinten, aztán jött a sajnálatos sérülés. Remélem 2023-ban az első fél év lesz a nehezebb, a második fele a jobb" - mondta a kapus.

one more year! we have agreed to extend peter gulacsi’s contract by a year, giving us at least two more years with the hungarian giant pic.twitter.com/cV0ATFgk6F