Gera Zoltán szövetségi edző szerint a magyar U21-es labdarúgó válogatott bizakodva várja az Európa-bajnokságot és a németek elleni, szerdai nyitómeccset.

A tréner a keddi online sajtótájékoztatón leszögezte, két éve erre a tornára készülnek, úgyhogy most itt a lehetőség a bizonyításra. Jelezte, hogy a felkészülés során a koronavírus és sérülések miatt nyolc játékos esett ki. Az ő pótlásuk megtörtént, s biztos benne, a kiesők helyére lépők élni fognak az eséllyel, hiszen csak olyanokat hívtak meg, akik rendszeresen játszanak a magyar első osztályban.



A szövetségi edző kiemelte, hogy a fiatal átlagéletkorú magyar csapat valamelyest előnyben lesz a hazai pálya miatt, ugyanakkor hátrányt jelent számukra a nézők hiánya, hiszen adott esetben telt házas meccseket is játszhattak volna.



"Tisztában vagyunk azzal, hogy a német, holland és román válogatott lesz az ellenfelünk a csoportban, de nem feltartott kézzel megyünk a meccsekre. Nagy álmunk a továbbjutás, de már akkor is elégedettek leszünk, ha sikerül három jó mérkőzést játszani" - fűzte hozzá.



A szerdai, németek elleni találkozóval kapcsolatban Gera Zoltán hangsúlyozta, hogy nagyon erős csapat ellen lépnek pályára, tisztelik az ellenfelet, de játékosai sikeréhesek, megvan bennük a kellő vagányság, és nem félnek a meccstől.



Úgy vélte, sikerült teljesen kielemezni a német válogatottat, ezek alapján nagy lelkesedés és fegyelmezettség, valamint a taktika maximális betartása kell ahhoz, hogy sikert érhessenek el.



A tréner közölte, hogy a kezdő tizenegyben csupán 1-2 poszton van kérdőjel. Azt is elmondta, hogy beszélgettek a sérülés miatt kieső ifj. Dárdai Pállal, aki hasznos információkat osztott meg az ellenfél játékosairól, ezeket igyekeznek kihasználni szerdán.



A középpályás Mezei Szabolcs szerint bármire képesek lehetnek a tornán, ezt szeretnék a pályán bizonyítani. Úgy vélte, az Eb egyéves halasztása miatt jobb lett a gárda, több NB I-es tapasztalatuk van, amit fel kívánnak használni a meccseken.



A német válogatott edzője, Stefan Kuntz arról beszélt, hogy nehéz csoportba kerültek, ahol hat nap alatt három meccset kell lejátszaniuk, amire nem könnyű felkészülni. Erős ellenfelek várnak rájuk, de szeretnének továbbjutni - szögezte le.



"Taktikailag felkészülten várjuk a magyarok elleni meccset, elemeztük a játékukat, minden információ rendelkezésünkre áll. Maximálisan be kell tartanunk az előzetesen kitalált taktikát, a saját játékunknak kell teljesen rendben lennie ahhoz, ha nyerni akarunk" - fejtette ki.



A pandémia miatt két részre bontott magyar-szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokság szerdán rajtol. A 12-ről 16 csapatosra bővített tornát eredetileg egyben, júniusban rendezték volna, de a világjárvány okozta halasztások miatt sűrűvé vált az idei versenynaptár, ezért a csoportkört szerdától jövő szerdáig rendezik meg, majd a kieséses szakaszra május 31. és június 6. között kerül sor.



A magyarok szerdán a németek ellen kezdenek Székesfehérváron, majd három nappal később a Bozsik Arénában találkoznak a románokkal, március 30-án pedig Székesfehérváron zárják a csoportkört a hollandokkal.



A négy csoportból az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Szlovéniában Celje, Koper, Maribor és Ljubljana, míg Magyarországon Gyirmót, Székesfehérvár, Szombathely és a kispesti Bozsik Aréna lesz az Eb-helyszín. Utóbbiban a szerdai román-holland meccs lesz az első hivatalos találkozó, ugyanis korábban csak egy harmadosztályú tesztmeccset rendeztek az új létesítményben.



A finálét a szlovén fővárosban rendezik.

