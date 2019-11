Ahogy arról beszámoltunk a magyar U21-es csapat kikapott Ausztriától barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában. A csapat szövetségi edzője, Gera Zoltán értékelt a léfújást követően.

"Az első félidőt elég bátortalanul kezdtük, nagyon passzívak voltunk, nem kértük a labdát, távol voltunk egymástól, ebből voltak az ellenfelünknek lehetőségei. Kevés helyzetet alakítottunk ki a szünet előtt. Félidőben azt beszéltük meg, hogy ne féljünk a labdától, bátrabban futballozzunk. A második félidő jobban nézett ki, közben átálltunk négy védőre és a cserék is hoztak lendületet a csapatba. Sajnálom, hogy egy pontrúgás miatt vesztettük el a mérkőzést, de azt kell látni, hogy egy jó csapat ellen játszottunk. A második játékrésszel elégedett vagyok szervezettebbek voltunk. A három belsővédővel az volt a célunk, hogy többet birtokoljuk a labdát, ez most nem jött be. Lépegetünk előre. Nagyon remélem, hogy ezzel a hat mérkőzéssel letudtuk a felkészülési időszakot és jövő márciustól eredményesebben fogunk játszani és több gólt fogunk rúgni."

Borítókép: MLSZ

Forrás: MLSZ