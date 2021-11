Fiola Attila szerint két eltérő összecsapás vár a világbajnoki selejtezők utolsó két fordulójában a magyar labdarúgó-válogatottra.

"Először a San Marino elleni összecsapásra fókuszálunk, ott favoritként kilencven százalékban nekünk kell majd dominálnunk, és fogunk is. Itthon kell tartanunk a három pontot. Varsóban várhatóan többet kell majd védekeznünk" - mondta a Telkiben rendezett sajtótájékoztatón a MOL Fehérvár FC futballistája, aki a lengyelek elleni hazai mérkőzésre visszaemlékezve kiemelte: az a találkozó a magyarok kezében volt, de végül nem tudták megnyerni. Hozzátette ugyanakkor, hogy abból a mérkőzésből kiindulva Lengyelországban kiélezett küzdelmet vár.



Marco Rossi szövetségi kapitány több futballistára sem számíthat ezen a két mérkőzésen: Gulácsi Péter, Willi Orbán és Bolla Bendegúz sérülés miatt nem állhat az olasz szakember rendelkezésére, míg Sallói Dánielt, a Sporting Kansas City támadóját amerikai klubja nem engedte el.

Fiola Attila szerint a helyükre lépőket nem kell külön motiválni: "mindenki, aki ide kerül, százszázalékot akar nyújtani, és ott akar lenni a válogatottban".



Újoncként készül az együttessel Kiss Tamás, a holland SC Cambuur támadója, aki kijelentette, egész karrierje során azért dolgozott, és hajt keményen most is, hogy lehetőséget kapjon a nemzeti csapatban. A 20 éves futballista elmondta, jól sikerült a beilleszkedése Hollandiában, ahol elsősorban a mentalitás más teljesen, mert a cserejátékosok is mindent megtesznek azért, hogy beverekedjék magukat a csapatba. Megjegyezte: kicsit nehéz volt megszokni a gyors holland futballt, ugyanakkor a nemzeti csapatban hasonlóan pörgős a ritmus.

Kiss Tamás: Nem számítottam a meghívóra, de azért bíztam benne, hogy egyszer bekerülhetek az A-válogatott keretébe. Minden edzésen a maximumot fogom adni, szeretnék olyan teljesítményt nyújtani, amivel megragadhatok a csapatban.#csakegyutt pic.twitter.com/386CMJX2ha — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 9, 2021



Kiss Tamás köszönetet mondott Gera Zoltánnak, illetve a teljes U21-es válogatottnak azért, hogy az ott elvégzett munkának is köszönhetően most a felnőtt válogatottban való debütálásra vár.



A magyar válogatott pénteken San Marinót fogadja a Puskás Arénában, hétfőn pedig Lengyelország vendégeként zárja a világbajnoki selejtezősorozatot.

Borítókép: mlsz.hu