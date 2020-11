Dárdai Pál korábbi szövetségi kapitány szerint két hasonló erősségű csapat találkozik jövő csütörtökön a Puskás Arénában, ahol a magyar és az izlandi labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki szereplésért csap össze.

A jelenleg a Hertha BSC utánpótlásában dolgozó szakember az M1 aktuális csatornának úgy fogalmazott, a kapus Gulácsi Péter és a védő Willi Orbán személyében a hátsó alakzatban két olyan játékosa van a nemzeti csapatnak, akiknek nagy a stressztűrő képességük, jól bírják a nyomást, mert olyan bajnokságban játszanak, amiben ehhez hozzászoktak.



"Ez jó alapot jelent, a válogatott pedig egy-két gólra mindig jó" - fogalmazott Dárdai.



A korábbi kapitány szerint az, hogy a kijutás egy mérkőzésen dől el, több szempontból is kedvező a magyaroknak, akik egy hozzájuk hasonló típusú csapattal találkoznak. Dárdai meglátása szerint jó lett volna a válogatottnak, ha telt ház előtt játszhat, mert akkor "a közönség is befújja a labdát", ugyanakkor a lebonyolítás miatt a fiatalok "nem fogják érezni a terhet".



"Játszani akarnak, bizonyítani, nem érdekli őket a tét" - utalt Dárdai arra, hogy Marco Rossi keretében sok változás volt az elmúlt időszakban, sok kevésbé rutinos labdarúgó kapott benne helyet.



A magyar szakember bízik abban, hogy a találkozóig nem sérül meg alapember, mert bár szerinte az ellenfél valamivel rutinosabb, ha a csapat úgy játszik, mint az elmúlt mérkőzéseken, nagy esélye lesz arra, hogy újra Európa-bajnokságon szerepelhessen.



"A találkozó előtti pár napot kell úgy összerakni, hogy mindenki tudja, mi a dolga, és képes legyen száz százalékot nyújtani" - jelentette ki az edző, aki úgy véli, a napi forma mellett szerencsére is szüksége lesz a válogatottnak.

Borítókép: Albert Foss/ullstein bild via Getty Images