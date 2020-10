Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar válogatott 3-1-re legyőzte Bulgáriát, ezzel mindössze egy mérkőzésre van attól, hogy kijusson az Eb-re. A lefújást követően a játékosok és Marco Rossi is elmondta véleményét a találkozóról.



Bár a szövetségi kapitány örült a győzelemnek, némi kritikát is megfogalmazott a pályán mutatottakkal kapcsolatosan.



"Nehéz megfogalmazni, hogy mit érzek most. Egyrészt nagyon boldog vagyok, mert sikerült továbbjutnunk, és természetesen nagyon örülök a győzelemnek. Másrészt azonban nem örülök annak, hogy milyen stílusban futballoztunk a mérkőzésen.

"Persze, nem lehet mindig jól játszani, de őszintén el kell ismerni, hogy a bolgárok ma jobban játszottak a mérkőzés egyes periódusaiban, mi viszont szerencsések voltunk, és ennek köszönhetően nyertünk. Ez az első alkalom mióta szövetségi kapitány vagyok, hogy gyenge játékkal jó eredményt értünk el, ez talán annak köszönhető, hogy a fiúk keményen küzdöttek a sikerért."

"Vannak képzett játékosaink, és ha képesek vagyunk betartani a taktikát, bármit elérhet a csapatunk. Ezúttal azonban voltak nehézségeink, nem tudtuk betartani a megbeszélteket. Sok új játékos van a keretünkben, és a pályára lépők közül többen ma láthatóan szenvedtek a nyomástól, kicsit megbicsaklottunk a teher alatt."

"Meg kell értenünk, miért nem ment a játék, és ki kell javítanunk a hibáinkat a következő, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A legfontosabb számunkra természetesen az Izland elleni novemberi Eb-pótselejtező, de szeretnénk jól teljesíteni a Nemzetek Ligájában is."

Az első gólt megszerző Willi Orbán kiemelte, nagyon nehéz mérkőzésen vannak túl.

"Nem emlékszem ilyen fontos gólomra, mint a mai. Nehéz mérkőzés volt, Bulgária jól építette a támadásait, nem mindig sikerült a letámadásunk, de végül megérdemelten nyertünk. Nagy kihívások jönnek, okosnak kell lennünk. Különleges mérkőzés lesz a novemberi, Izland ellen."

A szintén gólszerző Kalmár arról beszélt, úgy érzi Rossi bízik benne.

"Láttam a távolságot és inkább lőttem beadás helyett. Élveztem a játékot, a jobb csapat megérdemelten nyert. Remélem, kitart ez a játékunk a következő meccseken."

"Rossi mester bízik bennem, ezt meg akarom hálálni. Izland kemény ellenfél lesz, de addig még lesz 2 meccsünk."

A találatával a továbbjutást bebiztosító Nikolics szerint minden gól jókor született.



"Jókor jó helyen voltam és meg tudtam szerezni azt a gólt, amiért a Mester beküldött a pályára. A tét nagy volt, nem volt szabad egyből letámadnunk őket. Jókor rúgtuk a gólt, ami után sikerült megnyugodnunk, most közelebb került az álmunk, 90 perc választ el az Eb-től."

Az "életmentő" védéseket bemutató Gulácsi, Marco rossihoz hasonlóan hangsúlyozta, van még miben fejlődni.

"Játékban fejlődnünk kell. Szerettük volna kivívni, hogy hazai pályán, a Puskás Arénában egy döntőt játszhassun. Sok volt a hiba a játékunkban, de a lényeg, hogy nyerni tudtunk."

