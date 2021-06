Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben, a magyar Európa-bajnoki szereplés záró sajtótájékoztatóján kiemelte: a torna alatt a válogatott rengeteget lépett előre csapatként, emellett egyénileg is sokat fejlődtek a játékosok.

A magyar válogatott nagyszerű teljesítményt nyújtott az Európa-bajnokságon, amelyen döntetlent ért el a vb-címvédő franciákkal, valamint idegenben a németekkel is. A három csoportmérkőzésen összesen kevesebb mint tíz percet játszott hátrányban a világ legjobbjai közé tartozó riválisok ellen, úgy, hogy vezetett a franciák és a németek ellen is.



A magyar válogatott harmadik Európa-bajnoki mérkőzésén is szenzációs játékkal rukkolt elő, egészen a hajráig vezetett a német válogatott ellen Münchenben, de a végén be kellett érnie a 2-2-es döntetlennel, ami a mieink búcsúját és a németek továbbjutását jelentette.

Sport365.hu - Bravúros játék, taktikai fegyelem, de még ez is kevés volt a halálcsoportban A labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének zárófordulójában a magyar labdarúgó-válogatott az Allianz Arénában Németország ellen lépett pályára. Marco Rossi csapata nem változtatott a Franciaország elleni mérkőzésen döntetlent elérő kezdőtizenegyen. A találkozón 14 és fél ezren lehettek jelen, ebből mintegy 2500 magyar szurkoló. A papírformának megfeleően a német válogatott kezdte jobban a mérkőzést, Kimmich lövését védte Gulácsi.

A müncheni csoportmérkőzés másnapján Marco Rossi már Telkiben, a válogatott médiaközpontjában válaszolt az újságírók kérdéseire.

Több szinten is előreléptünk az Európa-bajnokság alatt, immár félelem nélkül játszunk a magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben, meg tudunk küzdeni velük fizikai szinten, állóképességben, futóteljesítményben és taktikai szinten is megálljuk a helyünket. Technikai szinten továbbra is fennáll a különbség köztünk és a topcsapatok között, de remélem, hamarosan meghívhatok olyan játékosokat a keretbe, akik segítenek lefaragni a meglévő technikai lemaradásunkat – fogalmazott a torna tanulságairól a szövetségi kapitány.

Az elmúlt harmincöt napban nagyon sok szempontból fejlődött a csapat mellett a stábom és én magam is. Elsősorban apró részletekben lehet ezt tetten érni, de a legfontosabb, hogy elmondható: van egy igazi csapatunk. A fiúk motiváltak, rátermettek a feladatra, az elért eredmények nem is tükrözik teljesen azt a minőségi előrelépést, amit megtettünk az elmúlt bő egy hónapban. Én magam szeretnék támadóbb, proaktívabb játékot játszani, amiből korábban a Nemzetek Ligájában már adtunk ízelítőt, de a portugálok, a németek és a franciák nem olyan ellenfelek, amelyek ellen sok lehetőség adódik erre.

"Ennek az Európa-bajnokságnak minden pillanatát a szívembe zárom" – folytatta Rossi.



Sajnos rövid ideig tartott, bő egy hét alatt lejátszottunk három mérkőzést, de így is óriási élményekkel lettem gazdagabb. A legmegindítóbb pillanatok a szurkolóinkhoz kötődnek, ahogy a mérkőzéseken szurkoltak és hozzáálltak a válogatotthoz. Szokták mondani, hogy a labdarúgás csak egy játék, de valójában jóval több annál, hiszen ennyire mély érzelmeket képes kiváltani. Ennek az Eb-nek a futballisták voltak a főszereplői, őket illeti az elismerés, én is köszönettel tartozom nekik, méltán büszke rájuk az egész ország.

A szövetségi kapitány szerint az Eb-n pályára lépő játékosok mindegyike jó benyomást keltett a tornán, ezért többen is számíthatnak rá, hogy rangosabb bajnokságokból is hívni fogják őket. A szakember úgy véli, bár a magasabban jegyzett bajnokságokban mindenki számára nagyobb kihívásokat jelent, ám ha ott helyt állnak, akkor válogatott szinten is sokkal jobb teljesítményre lesznek képesek.











Újságírói kérdésre válaszolva Marco Rossi elárulta: nem számít visszaesésre az Európa-bajnokság után, abban bízik, hogy a csapat azon az úton halad tovább, amelyen eddig is eljutott.

Azért nem számítok visszaesésre, mert kizárólag olyan játékosokat fogok meghívni a válogatott keretébe, akiken látom, hogy futnak, harcolnak a pályán. Ha valaki technikailag jó, de nem fut, nincs benne küzdőszellem, semmire sem jó a nemzetközi futballban!

Nem kell, hogy mindenki Szoboszlai Dominik technikai szintjén legyen, más aspektusok is vannak a labdarúgásban. Ha valaki technikailag kiemelkedő, de sétál a pályán, azt soha nem fogom meghívni a válogatottba.



Ezt az elvet 2019 novemberében, a Wales elleni cardiffi meccs után hoztam meg.



"Akkor azt mondtam magamnak, hogy vagy felmondok, vagy teljesen megváltoztatom a válogatás kritériumait. Utóbbi mellett döntöttem, és azóta változtak is az eredmények. Én a magyaroknak felelek a válogatott eredményeiért, ha azt látom, hogy valaki küzd és harcol, számíthat a meghívásomra, de csak azokat, hívom meg, akik valóban kiérdemlik ezt." – fogalmazott a szakember.

Forrás: válogatott.mlsz.hu

Borítókép: mlsz.hu