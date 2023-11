„Nemrég fejeztük be képviselő testületünk ülését. Először Boris Mihailov és Kalin Stojanov lemondását követeljük. Nekik kell viselni a felelősséget a tegnap este történtekért. Ez elfogadhatatlan volt.”



A zavargások miatt a bolgár-magyar eb-selejtezőt zárt kapuk mögött rendezték, de a hazai drukkerek között így is zavargások törtek ki Szófia utcáin. Az eset kapcsán a rendőrök tömegoszlató eszközöket is bevetettek, emellett több szurkolót is megvertek a jelentések szerint.

A mérkőzésen végül drámai forgatókönyvvel, a 97. percben egyenlített a magyar válogatott, ezzel kivívta részvételét a 2024-es EB-n. A magyarok vasárnap Montenegró ellen játszanak a Puskás Arénában, ahol a cél a csoportelsőség bebiztosítása lesz.

Fotó: Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images