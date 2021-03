Biztos a San Marino elleni vasárnapi győzelemben Marco Rossi, a világbajnoki selejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szakember - akinek tanítványai csütörtökön a lengyelek elleni 3-3-mal kezdtek, majd szerdán Andorrában is pályára lépnek - szombati online sajtótájékoztatóján elmondta, a miniállam otthonában sorra kerülő összecsapáson is a már többször bevált három belső védős rendszerrel kezd majd, ugyanakkor elképzelhető, hogy a mérkőzés közben kell változtatni a várhatóan mélyen védekező hazaiakkal szemben.



Marco Rossi elmondta, kiváló a kapcsolata Franco Varrellával, San Marino szövetségi kapitányával, akinek 1989-ben a játékosa is volt Bresciában.



Hozzátette, a szakembernek minden tudása megvan ahhoz, hogy megnehezítse a magyar csapat dolgát, ugyanakkor az edzőknek a pályán kívül kisebb a ráhatása a játékosok teljesítményére, ő pedig abban a szerencsés helyzetben van, hogy a magyar válogatottat sokkal jobb futballisták alkotják.



"Így előnyt élvezek vele szemben, hiszen egy erősebb csapat kispadján ülök, és számítok is rá, hogy a játékosok bizonyítják a fölényüket."



A várható összeállítással kapcsolatban Rossi megjegyezte, a Lipcsébe visszatérő Gulácsi Péter helyett Dibusz Dénes kezd majd. A Ferencváros kapusában maximálisan megbízik, hiszen többször is bizonyított már.







Nagy Ádám szerint a mostani válogatott a kötelező mérkőzéseket nem teherként fogja fel

Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images





A játékosok közül Nagy Ádám vett részt a sajtótájékoztatón, aki pályára lépett 2017-ben az Andorra otthonában elszenvedett 1-0-s vereség alkalmával.



Mint elmondta, a mai napig él benne az akkori szégyenérzet, azonban véleménye szerint nem a hozzáállással, hanem a mezőnyfölény kihasználatlanságával volt a probléma akkor.



Megjegyezte, a mostani válogatott mindenképpen fejlődni tudott abban, hogy ezeket a mérkőzéseket nem teherként fogja fel, hanem tisztában van a papírformával és az ellenfél maximális tisztelete mellett azért lép pályára, hogy jó játékkal, magabiztosan, gólokkal diadalmaskodjon.



Nagy Ádám kijelentette, a vasárnapi összecsapáson is észre kell majd venniük azokat az apró hibákat, amelyeket San Marino védelme elkövet, ezeket kihasználva pedig magabiztos győzelemre számít.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata (az MTI szerint):



Dibusz Dénes - Botka Endre, Szalai Attila, Willi Orbán, Lang Ádám, Lovrencsics Gergő - Nagy Ádám, Gazdag Dániel - Kleinheisler László, Varga Kevin - Szalai Ádám

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Labdarúgó Szövetség